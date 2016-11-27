۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز:

وحدت در کشور ضروری است/تلاش برای همگرایی اصولگرایان

تهران-قائم مقام جامعه روحانیت مبارز گفت: وحدت و یکپارچگی زمینه ساز ساختن جامعه را فراهم می کند و باید این موضوع مورد توجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز و رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور عصر یکشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر مرتضی تمدن استاندار سابق تهران در مسجد نور میدان فاطمی با اشاره به اهمیت و ضرورت وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده اظهار داشت: وحدت و یکپارچگی زمینه ساز ساختن جامعه را فراهم می کند و باید این موضوع مورد توجه باشد.

وی با اشاره به نقش جامعه روحانیت مبارز در ایجاد وحدت میان اصولگرایان افزود: جامعه روحانیت مبارز از جمله مجموعه هایی است که مورد قبول اصولگرایان قرار دارد.

تقوی ادامه داد: مشکلی در زمینه نقش آفرینی جامعه روحانیت مبارز در این زمینه وجود ندارد و تشکل ها و گروه های اصولگرا، هدایت های جامعه روحانیت را می پذیرند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شورای همگرایی اصولگرایان اظهار داشت: شورای همگرایی اصولگرایان به شکلی که در گذشته فعالیت می کرد، هنوز شکل نگرفته است.

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز بیان داشت: به منظور هماهنگ شدن گروه ها و تشکل های اصولگرایی، کارها با محوریت برخی اعضای جامعه روحانیت مبارز نظیر آیت الله موحدی کرمانی و حجت الاسلام مصباحی مقدم دنبال می شود.

