جمعیت ۵ میلیونی شهرستان های استان تهران فاقدشبکه مستقل استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ دی استان تهران عصر یکشنبه با حضور حجت الاسلام سید صالح یاسینی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران و نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۹ دی استان تهران در این جلسه با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری باشکوه مراسم نهم دی اظهار داشت: باید از تریبون ها و فرصت های مختلف برای تبیین حادثه ۹ دی استفاده کرد.

ضرورت توجه رسانه ملی به شهرستان های استان تهران

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: تریبون نماز جمعه یک ظرفیت و پتانسیل مهم در این زمینه محسوب می شود و باید در ایام بزرگداشت حماسه ۹دی، ابعاد مختلف این واقعه در نمازهای عبادی و سیاسی جمعه شهرستان های استان تهران تبیین شود.

محمودی با تقدیر از پوشش مناسب برنامه یوم الله ۱۳ آبان توسط رسانه ملی بیان داشت: صدا و سیما در مناسبت های انقلابی بویژه ۱۳آبان، پوشش بسیار خوبی را انجام داد که شایسته تقدیر و سپاس است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در ادامه با ابراز گلایه مجدد خود از عدم انعکاس برنامه های شهرستان های این استان از رسانه ملی تأکید کرد: شهرستان های استان تهران پوشش رسانه ای مطلوبی را از برنامه ها و مراسم های خود نمی بیند.

۹ دی متعلق به جریان و جناح خاصی نیست

محمودی یادآور شد: گلایه مندی هایی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم مسئولان رسانه ملی به شهرستان های استان تهران توجه جدی تری کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به جمعیت شهرستان های این استان گفت: حدود پنج میلیون نفر از جمعیت شهرستان های استان تهران از شبکه مستقل استانی محروم هستند.

محمودی برگزاری باشکوه مراسم گرامیداشت ۹ دی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: همه باید در این عرصه به میدان آمده و به وظیفه خود عمل کنند، چرا که ۹ دی متعلق به جریان و جناح خاصی نیست.