نیازمند امکانات هستیم/ لزوم رفع کمبود نیرو در دادگستری آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس محمدی زاده ظهر امروز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب و سرپرست محاکم انقلاب اسلامی در محل باشگاه آبادان ضمن بیان اینکه استقلال قوه قضائیه در قلم قاضی و نحوه قضاوت او است، گفت: هنگامی که یک قاضی در صدور حکم وجدان و خداوند را در نظر بگیرد یعنی در واقع استقلال کاری و حرفه ای خود را حفظ کرده است.

وی افزود: در بحث مدیریت و بخش اداری همگی می دانیم که بودجه قوه قضائیه همه ساله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی توسط دولت به عنوان رئیس قوه مجریه تامین و پرداخت می شود و از این بابت هنوز تفکیک و استقلالی میان قوا شکل نگرفته است.

رئیس دادگستری آبادان با بیان اینکه تمامی دستگاههای دولتی بودجه خود را از نظام و دولت دریافت می کنند، اظهار کرد: ما خودمان را بی نیاز از دریافت این تجهیزات و امکانات از دستگاه های دولتی به عنوان زیر مجموعه های دولت در شهرستان نمی بینیم و انتظار می رود که شاهد اقدامات عملی تر این حوزه باشیم.

کسی قوه قضائیه را بیهوده زیر سوال نبرد

محمدی زاده با اشاره به اینکه تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز قوه قضائیه از وظایف و مسئولیتهای دولت به عنوان قوه مجریه است، تصریح کرد: براین اساس از کسانی که ابهاماتی دارند می خواهیم مطالب را با دقت و آگاهی بیشتری دنبال کنند و بیهوده اعلام نکنند که اگر قوه قضائیه از امکانات بخش دولتی در انجام امور محوله استفاده می کند پس قضاوت و عدالت آن زیر سوال است، به هیچ عنوان این گونه نیست.

وی در ادامه گفت: در بحث مدیریتی و اداری وظیفه داریم تا در راستای خدمات رسانی بهتر و بهینه به شهروندان در قالب تکریم ارباب رجوع با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و ارائه خدمات به همکاران قضایی و اداری، بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیازمان را از سیستم های دولتی و لاغیر تامین کنیم، ما هیچگاه دست نیاز به سوی دستگاههای خصوصی دراز نمی کنیم چون شأن دستگاه قضا این نیست.

محمدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از رصد و نظارت مستمر، کامل و جدی دستگاههای نظارتی قوه قضائیه اعم از هیاتهای عالی، ماده ۲۸ نظارت و ارزیابی قضات، حفاظت اطلاعات بر تمامی اعمال و رفتارهای قضات و کارکنان در تمامی شهرها، خطاب به بعضی از افرادی که نتوانسته اند به خواسته هایشان دسترسی پیدا کنند، افزود: از این افراد می خواهیم تا گزارشات غیر واقع به قوه قضائیه و مسئولان ما در مرکز استان ارائه نکنند، امروزه چشم و گوش حفاظت اطلاعات ما باز است و تمامی موارد را می بینند و قادرند تا جمع بندی صحیحی از گزارشات حاصله از تحقیقات و رصد خود را داشته باشند، امیدواریم همکاران ما از این گونه گزارشات خلاف، مصون باشند.

وجود کمبودهای ملموس در چارت سازمانی

وی تصریح کرد: در زمان حاضر دادگستری آبادان شرایط خوبی از حیث چارت سازمانی ندارد، ما در چارت سازمانی بایستی ۴۲ قاضی داشته باشیم که هم اینک با ۲۲ قاضی یعنی ۲۰ کرسی بلا تصدی در حال ارائه خدمات به مراجعان هستیم، در بخش قضایی با کمبود ۵۰ درصدی نیرو مواجهیم.

رئیس دادگستری آبادان با اشاره به اینکه در بخش اداری نیز بایستی ۱۷۸ نیرو داشته باشیم، گفت: در زمان حاضر تنها ۷۸ نیرو در بخش اداری فعالیت دارند که این نشان از ۱۰۰ پست بلاتصدی یعنی چیزی معادل ۶۰ درصد کمبود نیروی انسانی در بخش اداری است.

محمدی زاده افزود: اگرچه به منظور جبران این کمبودها به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در امور شهروندان از بخشهای مختلف دولتی شهرستان کمک می گیریم اما با این حال در پاره ای از موارد با کندی در ارائه خدمات رسانی بیشتر به مردم مواجه می شویم که امید می رود هر چه سریعتر برای رفع این مشکل چاره اندیشی و اقدام شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته همکاران قضایی ما ۲۷ مورد سرکشی و بازدید از زندان داشتند که رقم این سرکشی ها در شش ماهه نخست امسال به ۶۳ مورد رسید، آنان در این سرکشی ها با مشکلات سازمان زندانها و زندانیان از نزدیک آشنا شدند.

رئیس دادگستری آبادان تصریح کرد: در سال گذشته ما ۶۵۰ فقره افزایش پرونده ورودی به دادگستری آبادان داشتیم که در هشت ماهه امسال شاهد کاهش ۵۱۰ فقره ای پرونده ها بودیم که این حاصل تلاش همکاران ما به رغم کمبود نیرو اعم از قضایی و اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی که ظهر امروز یکشنبه به منظور تودیع و معارفه دادستان آبادان در محل باشگاه آبادان برگزار شد، از تلاشهای «احمد شیرعلیزاده» دادستان پیشین آبادان که به مدت سه سال و پنج ماه در این تصدی مشغول فعالیت بود، قدردانی شد.