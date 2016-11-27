نبرد سنگین در شرق موصل/آزاد سازی مناطق جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، دستاوردهای نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند ۵۴ تروریست داعش را در محور جنوبی موصل به هلاکت برسانند. همچنین ۳۲ داعشی نیز بر اثر حملات جنگنده های عراقی در محور غربی عملیات آزادسازی موصل کشته شدند.

جنگنده های ارتش عراق همچنین یک خودرو بمب گذاری شده را در منطقه العذبه واقع در جنوب موصل منفجر کردند.

نیروهای حشد الشعبی همچنین روستاهای «الملیحه» و «تل الفارس الشمالی» را در جریان مرحله پنجم از عملیات خود در غرب موصل آزاد کردند.

نیروهای حشد الشعبی طی ۷۲ ساعت از آغاز مرحله پنجم عملیات در غرب موصل ۱۳ روستا را آزاد کرده اند که بدین شرح است: ام حجیره سفلی، الاعزل، التفاحه، خضیر، العجبوری، البینونه، تل سمیر الکبیر، مفطسه، مفلکه الشمالیه، سیطه، الملیحه و تل الفارس الشمالی.

منابع وابسته به وزارت راه و ترابری عراق نیز اعلام کردند که از ابتدای عملیات آزادسازی موصل تاکنون بیش از ۶۰ هزار آواره به مراکز اسکان آوارگان در استان های دهوک، اربیل، کرکوک، صلاح الدین و الانبار منتقل شده اند.

خلف الحدیدی عضو شورای استان نینوا از درگیری های سنگین میان نیروهای مبارزه با تروریسم عراق و داعشی ها در شرق موصل خبر داد و افزود: نیروهای مبارزه با تروریسم در عملیات گسترده در حال نبرد برای آزاد سازی و پاکسازی بیمارستان الزهراوی در شرق موصل از لوث تکفیری ها هستند.

وی تاکید کرد: نیروها توان آزاد سازی بیمارستان را دارند اما کندی روند به سبب وجود غیرنظامیان و اقدام داعش در استقرار بر پشت بام منازل نزدیک به بیمارستان است.

همزمان پیشروی های نیروهای عراقی در کوی الفلاح در ساحل چپ موصل ادامه دارد.

گفتنی است، یحیی رسول سخنگوی ارتش عراق قبلا از بازپس گیری نیمی از استان نینوا از ابتدای عملیات آزادسازی موصل خبر داده بود.