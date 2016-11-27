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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷

فرماندار قرچک:

ستاد اقتصاد مقاومتی قرچک از طرح های توسعه ای حمایت می کند

ستاد اقتصاد مقاومتی قرچک از طرح های توسعه ای حمایت می کند

قرچک-رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان قرچک گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی قرچک از ایده های نو به منظور توسعه شهرستان حمایت می کند و به دنبال بومی سازی این طرح ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور در یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور روسای ادارات عضو ستاد، نمایندگان بانک ها، تولیدکنندگان بخش های کشاورزی، دامپروری و صنعتی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی کاربردی است و پیگیری مسئولان شهرستان برای اجرای مصوبات جای تقدیر دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید در تصمیم گیری های ستاد اقتصاد مقاومتی شرایطی فراهم شود که وقفه ای در روند تولید به وجود نیاید، بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت بخش خصوصی و ایده های جدید آنان بهره ببرند.

مرسلپور افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی با تلاش و بردباری میسر می شود.

وی همچنین به شرایط اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط دارای مهارت صنایع دستی اشاره کرد و خواستار دقت و اهتمام کافی از سوی اداره میراث فرهنگی و مرکز فنی و حرفه ای شد.

گفتنی است در این نشست همچون روال گذشته، تولیدکنندگان حاضر در بخش های کشاورزی، دامپروی و صنعتی مشکلات خود را مطرح کردند و از سوی فرماندار دستوراتی به عنوان مصوبه جلسه صادر شد.

کد مطلب 3835751

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