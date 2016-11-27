ستاد اقتصاد مقاومتی قرچک از طرح های توسعه ای حمایت می کند

وی با تأکید بر اینکه باید در تصمیم گیری های ستاد اقتصاد مقاومتی شرایطی فراهم شود که وقفه ای در روند تولید به وجود نیاید، بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت بخش خصوصی و ایده های جدید آنان بهره ببرند.

مرسلپور افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی با تلاش و بردباری میسر می شود.

وی همچنین به شرایط اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط دارای مهارت صنایع دستی اشاره کرد و خواستار دقت و اهتمام کافی از سوی اداره میراث فرهنگی و مرکز فنی و حرفه ای شد.

گفتنی است در این نشست همچون روال گذشته، تولیدکنندگان حاضر در بخش های کشاورزی، دامپروی و صنعتی مشکلات خود را مطرح کردند و از سوی فرماندار دستوراتی به عنوان مصوبه جلسه صادر شد.