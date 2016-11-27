درخشش و گلزنی جهانبخش در حضوری کوتاه مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلکمار روز یکشنبه در ادامه هفته چهاردهم رقابتهای لیگ اردیویسیه هلند به مصاف هراکلس رفت و این تیم را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد.

علیرضا جهانبخش ستاره ایرانی تیم آلکمار از ابتدا به میدان نرفت و در دقیقه ۸۳ به میدان رفت. او در دقیقه ۹۲ گل پنجم تیمش را وارد دروازه حریف کرد.

آلکمار با این برد ۲۴ امتیازی شد و به رده چهارم لیگ هلند صعود کرد.

در دیگر بازی امروز لیگ هلند تیم هیرنفین در زمین خود مقابل آژاکس یک بر صفر شکست خورد. رضا قوچان نژاد ملی پوش ایرانی تیم هیرنفین از ابتدای در ترکیب تیمش به میدان رفت.