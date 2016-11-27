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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

خطرناکترین عضو استرالیایی داعش بازداشت شد

خطرناکترین عضو استرالیایی داعش بازداشت شد

منابع امنیتی ترکیه از بازداشت خطرناکترین عضو استرالیایی داعش و معروفترین مسئول جذب تروریست این گروه در خاک ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، پلیس ترکیه از بازداشت یکی از خطرناکترین اعضای داعش  به نام «نیل پراکاش» که تابعیتی استرالیایی دارد، در خاک این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، «پراکاش» ماه گذشته با گذرنامه جعلی وارد خاک ترکیه شده بود که توسط پلیس این کشور دستگیر شد.

وی که از موثرترین اعضای داعش در امر جذب تروریست برای این گروه است، در بسیاری از عملیات تروریستی انجام شده توسط این گروه، نقش کلیدی داشته است و هم اکنون به گفته سخنگوی دولت ترکیه تحت بازجویی قرار دارد.  

دولت استرالیا لقب وی را «ابوخالد الکامبوجی» معرفی کرده و وی را خطرناکترین شهروند استرالیا می داند.

سخنگوی دولت ترکیه در این باره گفت: ما معتقدیم فرد دستگیر شده همان «پراکاش» است که بازداشت وی نتیجه همکاری مشترک مقام های ترکیه و استرالیا است.

گفتنی است «پراکاش» در ویدئوهای تولید شده توسط داعش بارها دیده شده که هموطنان استرالیایی خود را تشویق به پیوستن به داعش می کرده است.

دولت استرالیا پیشتر از کشته شدن وی در حمله ماه آوریل نیروهای تحت ائتلاف آمریکا به موصل خبر داده بود.

کد مطلب 3835755

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