به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مجموعه رباعی «با فرفره‌ها به شادی باد بگرد» با حضور نویسنده کتاب و جمعی از نوجوانان کانون فرهنگی هنری شامگاه یکشنبه در کرمانشاه نقد و بررسی شد.

بابک نیک طلب، شاعر این مجموعه در این جلسه گفت: این مجموعه شعر شامل ۲۴ رباعی است و برای گروه سنی نوجوانان منتشر شده است.

این شاعر و نویسنده کودک و نوجوانان اظهار داشت: رباعی جزو قالب هایی است که بنیانگذار آن ایرانیان بودند و تنها قالبی است که عربها از آن استفاده نکردند.

وی افزود: در این مجموعه رباعی که شعری کوتاه با ۴ مصراع است سعی کردم علاوه بر دغدغه های سن نوجوانی، حرف های دل خودم را با مخاطبین در میان بگذارم.

نیک طلب در ادامه بیان داشت: در ابتدا ۶۰ رباعی برای این مجموعه در نظر گرفته شده بود که پس از ارائه آن کانون پرورش فکری ۲۵ رباعی انتخاب شد و در نهایت ۲۴ رباعی به چاپ رسید.

وی به مراحل نامگذاری این مجموعه اشاره و خاطر نشان کرد: نامی را که من برای این مجموعه در نظر گرفته بودم انتخاب نشد و در نتیجه ۴ اسم انتخاب کردیم و به کانون‌های استانها ارسال کردیم و اسمی را که نوجوانان به آن بیشترین رای را داده بودند همین" با فرفره ها به شادی باد بگرد" بود.

نیک طلب با بیان اینکه شاعران به وسیله شعر ارتباط عاطفی با خوانندگان برقرار می کنند، گفت: در همین راستا مجموعه دیگری در دست اقدام دارم که تاکنون ۱۲ شعر آن مجموعه آماده است و احتمالا تا آخر سال جاری به جاپ خواهد رسید.