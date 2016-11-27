طرح ساماندهی ترافیک در کرمان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر یکشنبه در جلسه جمع بندی پروژه های شهر کرمان اظهار کرد: هفت خانه تاریخی در کرمان توسط سازمان همیاری های شهرداری کرمان، جهاد نصر و میراث فرهنگی مرمت و بازسازی می شود.

وی بیان داشت: شرکت جهاد نصر در راستای فعالیت های اجتماعی خود تفاهم نامه بازسازی، مرمت و استفاده از خانه های تاریخی در کرمان را به عنوان مرکز گردشگری و هتل اقامتی امضا کرده است که تا اردیبهشت سال بعد بخشی را به بهره برداری و مورد استفاده قرار می دهند.

وی در ادامه گفت: شش خانه از مجموع هفت خانه تاریخی کرمان به مرکز اقامتی تبدیل خواهد شد و یک خانه تاریخی هم به عنوان مرکز صنایع دستی کرمان مورد مرمت و بازسازی قرار خواهد گرفت.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به تدوین طرح ساماندهی ترافیک در کرمان افزود: در حوزه ترافیک استان کرمان باید کار اساسی و زیربنایی انجام گیرد چرا که این شکل از ترافیک ایجاد شده زیبنده کرمان نیست.

وی همچنین عنوان کرد این طرح در مدت زمان تعیین شده طی یک ماه با زمان بندی مشخص توسط ارگان های مربوط از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی باید به استاندار کرمان ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: در سه سال اخیر شاهد مرمت آثار و ابنیه تاریخی از منابع غیردولتی هستیم که این امر از زمان حضور استاندار کرمان با جدیت و استمرار در دستور کار قرار گرفته است.

محمود وفایی افزود: در هیچ استانی مثل کرمان در کشور اینچنین اتفاقاتی در زمینه احیا و بهره برداری از آثار تاریخی شکل نگرفته است.