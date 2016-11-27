ارتش سوریه بر منطقه «الصاخور» در حلب مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه همچنان به دستاوردهای خود در جریان عملیات علیه گروه های تروریستی و مسلح ادامه می دهد.

در همین راستا، ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود موفق شد بر محله «الصاخور» در شرق شهر حلب مسلط شود و بدین صورت حلقه محاصره گروه های مسلح را در مناطق شرقی حلب تنگ تر کند.

نیروهای ارتش سوریه پس از تسلط بر این منطقه، در محله های بعیدین و حومه محله الحیدریه در شرق حلب نیز پیشروی کردند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین امنیت خروج ۱۵۰۰ نفر از اهالی و ساکنان مناطق شرقی حلب را تضمین کردند.

از سوی دیگر ،کاروان کمک های بشردوستانه به بلندی های منطقه مضایا در حومه دمشق پایتخت سوریه رسیده و منتظر هستند تا دیگر کمک های انسان دوستانه نیز به مناطق شیعه نشین فوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب تحویل داده شوند.

این در حالی است که گروه های مسلح کاروان کمک های بشردوستانه به سمت مناطق فوعه و کفریا را متوقف کرده اند.

ارتش سوریه ادوات متعلق به گروه های مسلح را در حومه شمالی قنیطره منهدم کردند.

گفتنی است، پیش از این نیز نظامیان ارتش سوریه طی عملیاتی در شرق استان حلب سوریه بر روستای «جبل بدرو» به طور کامل مسلط شدند.