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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد:

پرداخت۱۷۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان استان بوشهر

پرداخت۱۷۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از تسهیلات اشتغالزایی ۱۷۵ میلیاردی برای مددجویان واجد شرایط و افراد تحت تکفل بیکار آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد، احمد لطفی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های کمیته امداد با رو یکرد توانمند سازی و خوداتکایی خانواده های تحت حمایت، گفت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان بیکار در سالجاری با ابلاغ اعتبارات توسط بانک های عامل، آغاز شد.

وی افزود: سهمیه تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد استان در سال‌جاری ۱۷۵ میلیارد ریال است که در ۱۲ بانک عامل توزیع شده است و با معرفی مددجویان واجد شرایط به بانک‌های عامل این تسهیلات پرداخت می‌شود.

لطفی خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات برای پرداخت به هر مددجو ۱۵۰ میلیون ریال است و سقف تسهیلات  قابل پرداخت به هر خانواده ( به شرط وجود حداکثر ۵ نفر بیکار در خانواده) ۷۵۰ میلیون ریال است که به صورت قرض الحسنه ( با کارمزد ۴ درصد ) به آنها پرداخت می‌شود. 

وی با بیان اینکه این تسهیلات شامل مددجویانی که یک بار آن را دریافت کردند نمی‌شود، یادآور شد: مددجویان تحت حمایت و افراد تحت تکفل بیکار آنها می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد نسبت به تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات اقدام کنند.

کد مطلب 3835766

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