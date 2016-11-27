به گزارش خبرنگار مهر، کمال پاکفطرت شامگاه یکشنبه در حاشیه حضور در محل طبخ آش ۸۰ تنی صلواتی شیراز در جمع خبرنگاران تأکید کرد: عشق مردم شیراز و فارس از گذشته به اهلبیت(ع) و رسولالله(ص) وجود داشته و پخت امروز نیز تائید همین راه است.
وی ادامه داد: مردم فارس همواره در مسیر اسلام و قرآن حرکت کرده و میکنند به همین دلیل در کارهای خیر نیز پیشگام هستند.
عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه این طبخ نذر مردم شیراز و فارس است، گفت: تمامی هزینههای این آش صلواتی نذریهای مردم شیراز و فارس است به همین دلیل همواره پابرجا مانده است.
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