حماس و جهاد اسلامی در کنگره هفتم فتح شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به همراه جهاد اسلامی در کنفرانس جنبش فتح شرکت خواهند کرد.

در همین راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» از آمادگی خود برای شرکت در کنگره هفتم جنبش فتح در روز سه شنبه در شهر رام الله خبر داد.

«عبداللطیف قانوع» سخنگوی حماس شامگاه امروز یکشنبه تصریح کرد که نمایندگان این جنبش در کرانه باختری در پی دعوت رسمی جنبش فتح در این کنگره شرکت می کنند.

این در حالی است که جنبش جهاد اسلامی نیز اعلام کرده که در این کنگره مشارکت خواهد کرد.

گفتنی است، کنگره هفتم فتح روز سه شنبه آغاز و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت؛ در این کنگره قرار است علاوه بر انتخاب رئیس جنبش فتح، اعضای کمیته مرکزی آن نیز انتخاب شوند.