نگاه درآمدی مسئولان کشوری به استان بوشهر تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر یکشنبه در نشست با رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همگرایی بیشتر بین چهار نماینده استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد و در راستای منافع مردم استان مثمر ثمر خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات در خصوص بندرگاه و هلیله، اضافه کرد: مصوباتی در مورد این دو روستا اعلام شد و مردم این مناطق در انتظار تحقق این مصوبات و رفع مشکلات هستند.

نایب رئیس شورای شهر بوشهر افزود: با توجه به سفر پیش رو و در آینده‌ای نزدیک وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر، زمینه کمک به تیم‌های ورزشی و ریشه‌دار فوتبالی شهر بوشهر فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلات مردم بوشهر در زمینه پروازها، تصریح کرد: تذکر جدی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لغو یا تاخیرهای مکرر مسیر پروازی بوشهر و بعضاً جایگزین کردن پرواز بوشهر به مسیر پروازی دیگر شهرها ارائه شود.

آسایش بر لزوم جلوگیری از انتقال دفاتر مرکزی و ستاد پایانه‌های نفتی ایران از خارگ به تهران تاکید کرد و افزود: در صورت امکان استقرار این دفاتر در مرکز استان پیگیری شود.

وی بیان کرد: همانند تمامی استان‌ها نوع نگاه مسئولان کشوری را از ملی به منطقه‌ای تغییر دهید تا زمینه توسعه استان فراهم شود و صرفاً نگاه درآمدی از استان بردارند.