انهدام تانک نظامیان سعودی/حمله موشکی به شرکت بن لادن در نجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در جریان مبارزه با متجاوزان و مزدوران سعودی به پیشروی های جدیدی دست پیدا کرده اند.

در همین راستا، نیروهای یمنی موفق شدند تانک آبرامز متعلق به مزدوران سعودی را در برابر گذرگاه البقع در استان صعده به وسیله موشک هدایت شونده منهدم کنند.

تک تیراندازان یمنی ۳ مزدور سعودی را در منطقه عسیلان در استان شبوه به هلاکت رساندند و ۲ مزدور دیگر را نیز زخمی کردند.

رزمندگان یمنی شرکت بن لادن را در استان نجران واقع در جنوب عربستان هدف شلیک موشک های کاتیوشا قرار دادند.

نیروهای یمنی همچنین مراکز تجمع نظامیان ارتش سعودی را در مرکز فرماندهی علیب در نجران هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که منجر به زخمی شدن شماری از آنها شد.

مراکز تجمع نظامیان سعودی و مزدوران در مناطق الطوال و الجوازات در استان جیزان واقع در جنوب عربستان هدف حملات خمپاره ای نیروهای یمنی قرار گرفت.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی نیز در ادامه حملات ددمنشانه خود جزیره کمران و شبکه ارتباطات را در منطقه الفازه واقع در استان الحدیده هدف حملات خود قرار دادند.

مناطق النعاشوه و بنی سعد در حیدان واقع در مرزهای یمن با عربستان هدف حملات موشکی سعودی ها قرار گرفتند و ۲ کودک یمنی زخمی شدند.

ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن مواضع ارتش سعودی را در منطقه المسیال واقع در عسیر را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.