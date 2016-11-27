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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۸

پیکر یک شهید گمنام در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاکسپاری شد

پیکر یک شهید گمنام در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاکسپاری شد

بوشهر - در آئینی با حضور مردم و مسئولان و دانشجویان، پیکر یک شهید گمنام در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عصر یکشنبه در آئین خاکسپاری یک شهید گمنام در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: امروز هر چه داریم به برکت خون شهدا است و باید قدردان شهدا باشیم.

علیرضا رئیسی با بیان اینکه شهدا مایه عزت و سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی است، خاطرنشان کرد: امروز یک شهید در دانشگاه تشییع و خاکسپاری می‌شود که نقش مهمی در نهادینه‌کردن فرهنگ ایثار و شهادت خواهد داشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: بسیاری از شهدای ما در عرصه علمی موفق بودند ولی راهی مسیر دفاع از این نظام و انقلاب شدند و پیشرفت‌های کنونی کشور مرهون خون این شهدا است.

سهراب انبارکی با اشاره به اینکه پیشرفت‌های علمی ایران اسلامی به برکت خون شهدایی است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ شهادت در جامعه اهمیت بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شهید گمنام در سن ۱۶ سالگی در عملیات کربلای ۴ در منطقه ام الرصاص به شهادت رسیده بود.

کد مطلب 3835784

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