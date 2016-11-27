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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

۳۵۰ کنتور هوشمند آب در حوزه زایندرود نصب می شود

۳۵۰ کنتور هوشمند آب در حوزه زایندرود نصب می شود

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از نصب ۳۵۰ کنتور هوشمند آب در حوزه زایندرود در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر شنبه در شورای حفاظت منابع آب استان اظهار داشت: مقرر شده است که وزارت نیرو نسبت به به اثبات رساندن مصرف ۲۶۰ میلیون متر مکعب آب اقدام نماید.

وی گفت: شرکت توزیع برق ۱۵۳ کنتور هوشمند برق را تا پایان ماه جاری در حوزه زاینده رود نصب خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اب منطقه ای باید ۳۵۰ کنتور در حوزه زاینده رود نصب کند که از این تعداد ۱۵۰ کنتور تا پایان سال جاری و ۲۰۰ کنتور نیز تا پایان فرودین ماه سال آینده نصب خواهد شد.

وی عنوان کرد: با نصب این کنتور های آب، میزان برداشت آب در این استان مشخص می شود.

کد مطلب 3835785

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