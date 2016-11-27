۳۵۰ کنتور هوشمند آب در حوزه زایندرود نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر شنبه در شورای حفاظت منابع آب استان اظهار داشت: مقرر شده است که وزارت نیرو نسبت به به اثبات رساندن مصرف ۲۶۰ میلیون متر مکعب آب اقدام نماید.

وی گفت: شرکت توزیع برق ۱۵۳ کنتور هوشمند برق را تا پایان ماه جاری در حوزه زاینده رود نصب خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اب منطقه ای باید ۳۵۰ کنتور در حوزه زاینده رود نصب کند که از این تعداد ۱۵۰ کنتور تا پایان سال جاری و ۲۰۰ کنتور نیز تا پایان فرودین ماه سال آینده نصب خواهد شد.

وی عنوان کرد: با نصب این کنتور های آب، میزان برداشت آب در این استان مشخص می شود.