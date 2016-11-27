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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

در منطقه تنگ‌ارم؛

کارگاه آموزشی بیماری‌های مشترک انسان و دام در دشتستان برگزار شد

کارگاه آموزشی بیماری‌های مشترک انسان و دام در دشتستان برگزار شد

بوشهر - رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتستان از برگزاری دوره های فنی و حرفه ای برای عشایر منطقه تنگ ارم با همکاری اداره امور عشایر شهرستان در رشته بیماری‌ها و بهداشت دام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، مهدی فرامرزی اظهار داشت: عشایر یکی از قطب‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که اهمیت دادن و قوی کردن زیر ساخت‌های این قشر سبب تقویت اقتصاد استان و به طبع آن  پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.

وی افزود: برگزاری این کارگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی و عمل به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

فرامرزی بیان کرد: شغل اکثر عشایر دامداری است و یکی از مشکلات دامداران مخصوصا عشایر تلفات دامها و بیماری‌های آنهاست.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتستان با تاکید بر اینکه توانمندسازی عشایر گامی مهم در تقویت تولیدات داخلی است تاکیدکرد: از هیچ کوششی برای کم کردن مشکلات آموزشی پیش روی قشر عشایر دریغ نمی‌شود.

کد مطلب 3835788

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