به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، مهدی فرامرزی اظهار داشت: عشایر یکی از قطب‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که اهمیت دادن و قوی کردن زیر ساخت‌های این قشر سبب تقویت اقتصاد استان و به طبع آن پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.

وی افزود: برگزاری این کارگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی و عمل به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

فرامرزی بیان کرد: شغل اکثر عشایر دامداری است و یکی از مشکلات دامداران مخصوصا عشایر تلفات دامها و بیماری‌های آنهاست.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتستان با تاکید بر اینکه توانمندسازی عشایر گامی مهم در تقویت تولیدات داخلی است تاکیدکرد: از هیچ کوششی برای کم کردن مشکلات آموزشی پیش روی قشر عشایر دریغ نمی‌شود.