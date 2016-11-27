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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۲۰

با وارد کردن اتهاماتی واهی؛

دادگاه بحرین «احمد محمد عبدالوصی» را به ۱۳۷ سال زندان محکوم کرد

دادگاه بحرین «احمد محمد عبدالوصی» را به ۱۳۷ سال زندان محکوم کرد

دادگاه وابسته به آل خلیفه، أحمد محمد عبدالوصی یکی از جوانان این کشور را به ۱۳۷ سال زندان و پرداخت ۷۵۷ هزار دینار محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه البحرین، دادگاه بحرین در ادامه اقدامات ضدحقوق بشری خود یکی از شهروندان این کشور را به حبس به مدت صدساله محکوم کرد.

در همین راستا، دادگاه بحرین «احمد محمد عبدالوصی» جوان بحرینی را به اتهامات واهی از جمله آتش زدن خودروها در ستره به ۱۰ سال زندان و ۳۸۲ هزار دینار پرداخت جریمه محکوم کرد.

این در حالی است که دادگاه بحرین پیش از این نیز احکام دیگری را به اتهاماتی واهی همچون تظاهرات، آشوب و تخریب اموال عمومی علیه این جوان بحرینی صادر کرده بود که با حکم جدید صادر شده علیه وی، مجموعا به ۱۳۷ سال زندان و پرداخت ۷۵۷ هزار دینار می رسد.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه از سال ها پیش تاکنون سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شهروندان این کشور را تشدید و در تازه ترین اقدام خود نیز تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را سلب کرده است.

کد مطلب 3835794

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