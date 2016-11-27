به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر دکتر سید حسن آقایی فیروزآبادی شامگاه یکشنبه در مراسم یادواره شهدای بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبلاغ که در مسجد امام حسن مجتبی(ع) شهر کوهسار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و همچنین هفته بسیج، اظهار کرد: مجلس شهدا، مجلس بزرگی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار است که به این منطقه آمده ام، گفت: از قدیم‌الایام به شهرستان طالقان که زادگاه مرحوم حضرت آیت‌الله طالقانی است ارادت ویژه‌ای داشته و دارم.

سردار فیروزآبادی با اشاره به اینکه در شهرستان ساوجبلاغ، امامزادگان واجب‌التعظیمی وجود دارد، افزود: این امامزادگان غالباً به شهادت رسیده‌اند.

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا تصریح کرد: یکی از افتخارات بزرگ کشور ایران، وجود همین امامزادگان است، امامزادگان برای جهاد، ابلاغ اسلام و ارزش‌های دینی به این سرزمین آمده‌اند و به دست دشمنان دین به شهادت رسیدند.

شهدا از حیات طیبه برخوردار هستند

سردار فیروزآبادی بابیان اینکه در ماه صفر قرار داریم و در آستانه سالروز شهادت پیامبر (ص) هستیم، گفت: اگر امام حسین(ع) و قیام عاشورا نبود نامی از پیامبر اسلام(ص) و قرآن نیز نبود.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه منطقه چندار۱۱۰ شهید به انقلاب و دفاع مقدس تقدیم کرده است، ادامه داد: زمانی که امام خمینی(ره) در ایران قیام کرد آمریکا و اسرائیل همه تلاششان را کردند که اسلام را نابود کنند.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه شهدا، ما را به وظیفه اصلی که خدا از ما خواسته راهنمایی می‌کنند، ادامه داد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید شهیدان زنده‌اند و نزد ما روزی‌دارند؛ این مهم باید موردتوجه قرار گیرد.

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا با تأکید بر اینکه شهدا از حیات طیبه برخوردار هستند و کسانی که لیاقت حضور در مجلس شهدا را پیدا می‌کنند نزد خدا عزیز هستند، گفت: یکی از نشانه‌های شهدا که برای ما به یادگار مانده اصل ولایت‌پذیری و ولایت مداری است.

بسیج شجره طیبه و درخت تناوری است

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از شهدای بخش چندار دانش آموزان بوده‌اند، گفت: صفای جبهه‌ها باوجود رزمندگان بود، رزمندگان اسلام دشمن بعثی را جدی نمی‌گرفتند.

سردار فیروزآبادی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته مبارک بسیج، افزود: امام راحل فرمودند بسیج شجره طیبه و درخت تناوری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و عطر عشق می‌دهد.

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت ایران را بسیجی می‌دانند، تصریح کرد: ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی برای دفاع از اسلام از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند.

وی در بخش دیگری ضمن گرامیداشت سالروز نیروی دریایی، گفت: در اوایل سال های جنگ، عراق در چنین روزی همه نیروی دریایی خود را از دست داد، این پیروزی با تلاش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شمال خلیج‌فارس محقق شد.

سردار فیروزآبادی تصریح کرد: بنده از روز اول جنگ در جبهه‌ها حضورداشته‌ام، رزمندگان در بسیاری از مواقع با دستان خالی به جنگ دشمن می‌رفتند و اگر هیچ امکانی برای دفاع نداشتند اسیر می‌شدند.

آمریکا حامی داعش در منطقه است

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا با اشاره به اینکه منطقه چندار ۷۵ جانباز، تقدیم هشت سال جنگ تحمیلی کرده است، تصریح کرد: این منطقه، شهدای شاخصی چون «مهدی فلاحت پور» دارد که وقتی نام این شهید والامقام می آید همه به یاد مجموعه روایت فتح می افتند.

وی تأکید کرد: سینمای ما در یک برهه‌ای از زمان با جنگ هیچ فرقی نداشت و آن‌هم زمانی بود که شهید مرتضی آوینی و شهید مهدی فلاحت پور اقدام به تهیه مجموعه روایت فتح کردند.

سردار فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و حضور گروه تکفیری داعش در عراق و سوریه اشاره کرد و گفت: داعش مدعی استقرار دولت اسلامی در عراق و شام است و استکبار جهانی، در رأس آن‌ها آمریکای جنایتکار در عراق القاعده و داعش را به جان شیعیان انداخت.

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا با اشاره به اینکه حکومت داعش ادامه‌دهنده حکومت یزید و هارون‌الرشیداست، ادامه داد: داعش هم شیعیان و هم برخی از فرق اهل تسنن را کافر می‌دانند این در حالی است که خودشان کافر هستند.

حضور رزمندگان در خارج از مرزها برای تأمین امنیت

وی تأکید کرد: آمریکا، اسرائیل و انگلیس از مسلمانان در هراس هستند و به همین دلیل با در اختیار گذاشتن سلاح‌های شیمیایی و پول به داعش کمک می‌کند که در منطقه اقدام به مسلمان کشی کند.

سردار فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به رشادت های رزمندگان و شهدای مدافع حرم اشاره کرد و گفت: شهدای مدافع حرم و رزمندگان اسلام در خارج از مرزها برای تأمین امنیت ما با داعش و گروه‌های تکفیری می‌جنگند.

وی تأکید کرد: حضور رزمندگان اسلام در عراق و سوریه برای دفاع از حریم اهل‌بیت ستودنی و قابل ارزش و احترام است.

مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دین عربستان وهابیت است، اظهار کرد: وهابیت نیز مانند بهاییت ساخته دست انگلیس است.

سردار فیروزآبادی با تأکید بر اینکه سعودی‌ها به کمک آمریکایی‌ها در منطقه اقدام به جنایت می‌کنند، گفت: سعودی‌ها با پول نفت در منطقه به ترویج وهابیت می‌پردازند.