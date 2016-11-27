مشکلات ۱۲ واحد صنعتی در ستاد تسهیل قزوین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین بعدازظهر یکشنبه با حضور فریدون همتی استاندار، منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی استانداری وجمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها درسالن باغستان برگزار شد.

در این جلسه درخواست های ۱۲ واحد صنعتی و کشاورزی مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، درخواست های هفت واحد تولیدی و پنچ واحد کشاورزی در رابطه با استمهال و تقسیط بدهی های بانکی، دریافت تسهیلات سرمایه در گردش، بخشیدگی جرائم دیرکرد در پرداخت وام به بانک ها و معافیت های مالیاتی مطرح شد.

استاندار قزوین در این جلسه گفت: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری باید گزارش مستمر و هفتگی از روند اجرای مصوبه های کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه کند.

فریدون همتی از مدیران بانک ها خواست در راستای تقویت تولید و اشتغال زایی، با فعالان بخش صنعت و کشاورزی خمکاری مناسبی داشته باشند.

در ادامه منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار هم گفت:۷۶۰ واحد صنعتی پس از ثبت نام در سامانه بهین یاب و دریافت تسهیلات حمایتی در استان راه اندازی شده است.

وی افزود: برای کاهش سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان، رایزنی هایی با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است.

براساس آخرین آمار اعلام شده که مربوط به آبان ماه امسال است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین ۸۲۸ مصوبه داشته که ۹۰ درصد آنها در بخش صنعت و ۱۰ درصد به حوزه کشاورزی اختصاص داشته است.