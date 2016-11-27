شهرداری کرمان به قول هایش در زمینه پروژه زیرگذر آزادی عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر یکشنبه در جلسه جمعبندی پروژههای شهر کرمان گفت: ظرف چند روز آینده با توجه به پیگیری های انجام شده قول های خود در رابطه با اجرای پروژه زیرگذر آزادی را به عمل خواهیم رساند.
مدیر پروژههای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در کرمان نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: جابجایی زیرساختهای پروژههای شهر کرمان هزینه زیادی در بر داشت که به دستور استاندار کرمان این جابجایی در زمان مناسب انجام شد.
موسی نجفی با اشاره به اینکه پروژه ها بر طبق یک برنامه زمان بندی پیش می رود، گفت: برای این برنامه خاتم تمام آنچه را که باید انجام می داده است تا به امروز انجام داده است و زودتر از ۱۷ تا ۱۸ درصد از برنامه جلوتر هستیم.
وی افزود: متاسفانه وعدههای دستگاهها، شهرداری و شورای شهر کرمان به قرارگاه خاتم هنوز عملیاتی نشده است و ۱۰ درصد از برنامه زمانبندی برای بهرهبرداری سریعتر از پروژه میدان آزادی که ۲۲ بهمن ماه بوده است عقب هستیم.
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