  1. استانها
  2. کرمان
۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

شهردار کرمان:

شهرداری کرمان به قول هایش در زمینه پروژه زیرگذر آزادی عمل می کند

شهرداری کرمان به قول هایش در زمینه پروژه زیرگذر آزادی عمل می کند

کرمان - شهردار کرمان گفت: قول های شهرداری کرمان در رابطه با اجرای پروژه زیرگذر آزادی به زودی عملی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر یکشنبه در جلسه جمع‌بندی پروژه‌های شهر کرمان گفت: ظرف چند روز آینده با توجه به پیگیری های انجام شده قول های خود در رابطه با اجرای پروژه زیرگذر آزادی را به عمل خواهیم رساند.

مدیر پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در کرمان نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: جابجایی زیرساخت‌های پروژه‌های شهر کرمان هزینه زیادی در بر داشت که به دستور استاندار کرمان این جابجایی در زمان مناسب انجام شد.

موسی نجفی با اشاره به اینکه پروژه ها بر طبق یک برنامه زمان بندی پیش می رود، گفت: برای این برنامه خاتم تمام آنچه را که باید انجام می داده است تا به امروز انجام داده است و زودتر از ۱۷ تا ۱۸ درصد از برنامه جلوتر هستیم.

وی افزود: متاسفانه وعده‌های دستگاه‌ها، شهرداری و شورای شهر کرمان به قرارگاه خاتم هنوز عملیاتی نشده است و  ۱۰ درصد از برنامه زمانبندی برای بهره‌برداری سریعتر از پروژه میدان آزادی که ۲۲ بهمن ماه بوده است عقب هستیم.

کد مطلب 3835805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها