به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست با اعضای سازمان بسیج حقوق‌دانان استان بوشهر با تاکید بر آشنایی آحاد مردم با امور قضایی و حقوقی در جامعه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های یک جامعه پیشرفته آشنایی عمومی مردم به حقوق خود و مراعات آن حقوق است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش مهم آشنایی مردم با حقوق در جلوگیری از بروز مشکلات افزود: تمامی مردم باید با قوانین حقوقی آشنایی داشته باشند تا کسی به حقوق دیگری تجاوز نکرده و جامعه دچار هرج و مرج نشود.

امام جمعه بوشهر تاکید کرد: در همین راستا باید سامانه حقوقی ایجاد شود تا مسائل حقوقی برای مردم چالش ایجاد نکند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه فرهنگ حقوقی در جامعه باید ترویج داده شود افزود: کشوری چون ایران که مورد تهاجم حقوقی کشورهای بیگانه در فضای ملی و بین المللی است و جوامع استکبار نیز به دنبال تخریب حقوقی هستند پس باید مراعات فرهنگ حقوقی در جامعه گسترش یابد و آن را نهادینه کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: اگر دادگاه‌ مملو از پرونده‌های حقوقی است بخشی از آن مربوط به بی اطلاعی مردم نسبت به مسائل حقوقی است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه باید در دوران تحصیل آموزش‌های حقوقی همگانی داده شود افزود: حقوق‌دانان با حرکتی جهادی به کمک مظلومان که توانایی گرفتن وکیل در امور قضایی ندارند بشتابند.