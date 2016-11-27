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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

در شش‌ماهه اول سال ۹۵

۱۱ هزار کلرسنجی و نمونه‌برداری از آب آشامیدنی در گناوه انجام شد

۱۱ هزار کلرسنجی و نمونه‌برداری از آب آشامیدنی در گناوه انجام شد

بوشهر - مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ مورد کلرسنجی و نمونه‌برداری از آب آشامیدنی شهرستان گناوه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، حسن ذبیحی اظهار داشت: در شش‌ماهه اول سال ۹۵ تعداد ده هزار و ۹۶۱ مورد کلر سنجی، تعداد شش‌صد ۶۵۲ مورد نمونه‌برداری از آب آشامیدنی برای آزمایش میکروبی و ۴ مورد هم نمونه‌برداری شیمیایی در سطح شهرستان انجام‌شده است که نتیجه این فعالیت‌ها دسترسی مردم شهرستان به آب سالم و بهداشتی بوده است.

وی تصریح کرد: به‌منظور حفظ سلامتی مردم، پایش و نظارت مستمر بر تأسیسات آب آشامیدنی (مخازن ذخیره و دستگاه کلرزنی) شبکه توزیع و ایستگاه‌های تصفیه آب در سطح شهر و روستاهای شهرستان گناوه به‌صورت شبانه‌روزی توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه انجام می‌شود.

مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در مورد آب‌لوله‌کشی نیز به مردم توصیه کرد: از آنجاکه آب‌های لوله‌کشی با هزینه‌ای هنگفت سالم‌سازی شده و به دست شهروندان می‌رسد و به‌صورت شبانه‌روزی نیز توسط بازرسین بهداشت محیط در سطح شهر و بهورزان در سطح روستا مورد پایش قرار می‌گیرد بنابراین مردم برای مصارف خوردن و آشامیدن خود فقط از آب متصل به شبکه استفاده کنند.

کد مطلب 3835811

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