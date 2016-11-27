به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور طی حکمی از سوی استاندار لرستان به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه معاون استانداری لرستان در جریان جلسه شورای مدیران ستادی استانداری به ریاست استاندار لرستان برگزار شد.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان در تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان مطرح کرد: فرماندار جدید خرم آباد ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده معرفی می شود.

به گفته استاندار لرستان مراسم معارفه سید سعید شاهرخی در سمت معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین طی هفته جاری در قزوین برگزار می شود.

استاندار لرستان همچنین گفته است که عصر امروز یکشنبه حکم معاونت استانداری سید سعید شاهرخی در قزوین صادر شده است.

سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به سمت معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین منصوب شده است. وی به مدت سه سال مسئولیت معاونت استانداری لرستان را بر عهده داشت.

حبیب اله خجسته پور فرماندار خرم آباد نیز در حکمی از سوی استاندار لرستان به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شده است.