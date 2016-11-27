فعالیت های خیرین شیراز الگویی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت یکشنبه شب در حاشیه حضور در محل پخت آش صلواتی شیراز در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اینجا چیزی غیر از زیبایی و تدین دیده نمی شود.

وی ادامه داد: اینکه امشب همه با همدلی و اتحاد بدون شناخت از یکدیگر ساعاتی را در این کار خیر حضور دارند بسیار زیبا و دیدنی است و اسلام واقعی را باید در چنین مکانهایی مشاهده کرد.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه مردم شیراز و فارس عاشقانه اهل بیت(ع) هستند، گفت: کسانی در این محل کار می کنند که در حالت عادی برخی از آنها تاجران بزرگ شهر و کشور هستند اما در این مکان همه یکسان می شوند.

وی خصوص همکاری شهرداری شیراز در این طبخ تاکید کرد: هیچگونه پرداخت هزینه برای این طبخ از جانب شهرداری شیراز انجام نشده است اما همکاری های پشتیبانی و پاکسازی محیطی را انجام می دهیم.