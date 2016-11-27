کشف ۳۶۶ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان جم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس شهرستان جم یک محموله ۳۶۶ کیلوگرمی مواد مخدر را در ورودی شهرستان شناسایی، خودرو را متوقف و مواد مخدر را کشف کرد.

وی اضافه کرد: یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر هنگامی که قصد داشت با استفاده از یک دستگاه خودرو زانتیا مقادیری مواد مخدر را وارد استان بوشهر کند در ورودی شهرستان جم در محاصره تیم عملیاتی پلیس شهرستان جم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: خودرو حامل مواد مخدر بدون توجه به دستور ایست اقدام به فرار کرد که پلیس با شلیک به چرخ های خودرو آن را متوقف و راننده را دستگیر کرد.

عباس‌زاده افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۳۶۶ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۳۴۶ کیلوگرم حشیش و ۲۰ کیلوگرم تریاک کشف، یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.