مصر هرگونه حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد ابو زید» سخنگوی وزارت امور خارجه مصر صحت اخبار برخی رسانه های عربی پیرامون حضور نظامی مصر در اراضی سوریه را تکذیب کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر با رد این موضوع اعلام کرد که این ادعاها خیالی و فاقد صحت است و هدف از انتشار این شایعات مشخص و بر هیچ کسی پوشیده نیست.

ابو زید در گفتگو با خبرنگاران بر پایبندی مصر به اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها تاکید کرده و افزود: قبل از ارسال هرگونه نیروها یا تجهیزات نظامی به خارج از مرزهای مصر اقدامات قانونی باید انجام شود و این اقدامات در خفا یا بدون اطلاع دادن به مردم مصر در خصوص اهداف اقدامات این چنینی میسر نیست.

روزنامه السفیر لبنان پیش از این به نقل از منابع عربی مدعی شده بود که یک تیم از خلبانان مصری متشکل از ۱۸ خلبان از تاریخ ۱۲ نوامبر در سوریه حضور دارند.

این روزنامه همچنین مدعی شده بود که افسران مصری با درجه سرلشگری در پایگاه «حماه» حضور دارند و نسبت به عملیات شناسایی هوایی در جبهه های نبرد در سوریه اقدام نموده اند.