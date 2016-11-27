۵ هزار زائر عراقی از مرزهای شلمچه و چذابه وارد کشور شدند

ناصر حویزاوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زائران طی روزهای گذشته و به منظور سفر به مشهد مقدس برای شرکت در آئین سالگرد شهادت امام رضا(ع) از مرزهای خوزستان وارد کشورمان شده‌اند.

وی افزود: از تعداد کل زائران عراقی ورودی به کشورمان بیش از si هزار نفرشان مرز شلمچه را برای ورودشان انتخاب کردند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان با بیان اینکه پیش بینی می شود این آمار افزایش یابد، عنوان کرد: برقراری پروازهای روزانه از فرودگاه آیت الله جمی آبادان به مقاصد مشهد و تهران و خدمات رسانی مطلوب راه آهن خرمشهر، از دلائل انتخاب مرز شلمچه توسط زائران عراقی است.

حویزاوی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود ورود عراقی‌ها از مرزهای شلمچه و چذابه برای شرکت در آئین شهادت امام رضا(ع) تا دوشنبه شب ادامه یابد.

به گزارش مهر، مرزهای شلمچه و چذابه مهمترین مرزهای استان خوزستان در زمینه مسافری و تجاری است.