به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور یکشنبهشب در حاشیه بازدید از محل طبخ آش ۸۰ تنی صلواتی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: این طبخ و حضور مردم یک کار دلی است که ظاهر و باطن دارد.
وی ادامه داد: ظاهر خیلی خوب و بزرگ است که بیش از ۸۰ تن آش طبخ میشود، همه عاشقانه میآیند و اما باطنی دارد که مهمتر از ظاهر است.
فرمانده قرارگاه امام حسین(ع) تأکید کرد: در دنیا امروز که گروههای تکفیری به نام پیغمبر(ص) جنایت میکنند ما به نام پیغمبر(ص) احسان میکنیم ما ادامهدهنده راه آن پیغمبری هستیم که آنان پرچمش را بلند کردند و جنایت میکنند.
سردار غیب پرور تصریح کرد: این کار باید بهعنوان یک کار فرهنگی مطرح شود و در شبکهای اجتماعی و رسانهها پخش شود.
وی تأکید کرد: امروز دو نگاه به پیامبر(ص) است، نگاه داعشی و نگاه انقلاب اسلامی این کار و طبخ این آش صلواتی برگرفته از نگاه انقلاب اسلامی در پرتو ولایت ایجاد میشود.
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