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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۳:۰۳

فرمانده قرارگاه امام حسین(ع):

مردم فارس به نام پیغمبر(ص) احسان می‌کنند

مردم فارس به نام پیغمبر(ص) احسان می‌کنند

شیراز – فرمانده قرارگاه امام حسین(ع) گفت: در دنیایی که گروه‌های تکفیری به نام پیغمبر(ص) جنایت می‌کنند ما به نام پیامبر(ص) احسان می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور یکشنبه‌شب در حاشیه بازدید از محل طبخ آش ۸۰ تنی صلواتی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: این طبخ و حضور مردم یک کار دلی است که ظاهر و باطن دارد.

وی ادامه داد: ظاهر خیلی خوب و بزرگ است که بیش از ۸۰ تن آش طبخ می‌شود، همه عاشقانه می‌آیند و اما باطنی دارد که مهم‌تر از ظاهر است.

فرمانده قرارگاه امام حسین(ع) تأکید کرد: در دنیا امروز که گروه‌های تکفیری به نام پیغمبر(ص) جنایت می‌کنند ما به نام پیغمبر(ص) احسان می‌کنیم ما ادامه‌دهنده راه آن پیغمبری هستیم که آنان پرچمش را بلند کردند و جنایت می‌کنند.

سردار غیب پرور تصریح کرد: این کار باید به‌عنوان یک کار فرهنگی مطرح شود و در شبکه‌ای اجتماعی و رسانه‌ها پخش شود.

وی تأکید کرد: امروز دو نگاه به پیامبر(ص) است، نگاه داعشی و نگاه انقلاب اسلامی این کار و طبخ این آش صلواتی برگرفته از نگاه انقلاب اسلامی در پرتو ولایت ایجاد می‌شود.  

کد مطلب 3835838

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