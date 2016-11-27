دستگاه قضا دست افرادی که بر دارایی آبادان چنگ انداخته را قطع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور عصر امروز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان دادگاهای عمومی و انقلاب و سرپرست محاکم انقلاب اسلامی در محل باشگاه آبادان با بیان اینکه قوه قضائیه یکی از سنگرهای بی بدیل و مهم نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: عدالت گواراتر از رفع عطش ناعدالتی است، یک قاضی بایستی نگاهش آن باشد که وقتی قلمش را می چرخاند تنها حکم الهی را ارائه دهد و این توفیقی بسیار بزرگ و ارزشمند است که نصیب همه کس نمی شود پس بایستی قدر آن را دانست و در جهت شانیت وعظمت آن کوشید.

وی افزود: آبادان حساسیت های خاص خود را دارد، آبادان فقیر فراوان دارد و آن چیزی که ما را به بیماری کشانده فشار و استرسی است که ناشی از دیدن مشکلات، فقر و احتیاج مردم است.

امام جمعه آبادان عنوان کرد: در آبادان فاصله طبقاتی زیاد است، بیکاری، فقر، نبود امکانات فراوان و نیاز مردم بسیار فراوان است و در عوض برخی ها هستند که تا حلقوم می خورند و باکی هم ندارند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: آبادان محلی است که هم دروازه ورودی به لحاظ کالا، هم صنایع و هم شهرکهای صنعتی دارد و هم دارای افرادیست که برای رسیدن به مقاصدشان رشوه پرداخت می کنند و می طلبد که قضات با شدت بیشتری با این پدیده ها مبارزه کنند.

وی گفت: مردم آبادان کسانی هستند که در تمامی عرصه ها و صحنه ها حضور پرشور و بی دعوتی داشته و دارند و همیشه یک گام از ما مسئولان جلوترند اما در برخورداری از امکانات و مایحتاج زندگی در اوج محرومیت و کمبود قرار دارند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: در مقابل حجم بالایی از مردم فقیر در آبادان هم کسانی هستند که همچون اختاپوس بر همه چیز چنگ انداخته اند، حقوقهای نجومی می گیرند و به هیچ کسی هم کمک و یاری نمی رسانند، دستگاه قضا بایستی بازوان این اختاپوسها را قطع کند تا مردم قدری نفس راحت بکشند و بتوانند به زندگی در خورشان خود بپردازند، آبادان و آبادانی از تمامی قضات گرانقدر اینها را طلب می کند.

مدیران به فکر مردم باشند

امام جمعه آبادان با بیان اینکه هر چقدر قوه قضائیه مقتدرتر باشد، مدیران فعالتر خواهند بود، خطاب به مدیران و روسای دستگاههای اجرایی شهر آبادان اضافه کرد: به فکر مردم محروم باشید، به فکر فقرا و نیازمندان باشید، دست به دست یکدیگر داده و متحدتر باشید و نگذارید مردمی که به دلیل فقر و نداری و مشکلات ریز و درشت زندگیشان که به طور دائم با آنها دست به گریبانند و گاها از سر استیصال به ما نیز حرف می زنند بیش از این در فشار و سختی قرار گیرند.

وی خطاب به قضات دادگستری آبادان تصریح کرد: بایستی به شکل جدی تر و قوی تری با کسانی که به دنبال ایجاد ناامنی هستند، برخورد کنید، کار کردن مجموعه قضائی با این کمبودهایی که در بخش نیرو و تجهیزاتی وجود دارد بسیار سخت است و در همین راستا تمامی مجموعه مدیران شهری بایستی همراه و حامی قوه قضائیه باشند.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه ما دیگران را به زیر ذره بین قرار می دهیم و نقد می کنیم اما هیچگاه خودمان را نقد نمی کنیم، گفت: بخشی از ضعف ها و عیب ها مربوط به خودمان است که بایستی برطرف شود.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: فردای قیامت ادعا نمی خواهد عمل به وظایف و مسئولیتها و تطبیق رفتار با اهل بیت می خواهد، امام علی(ع) و عدالتش، قضاوتش، رفتارش، توجه به بیت المال و مصرف آن، توجه به حفظ بیت المال، تربیت فرزندان و غیره همه شاخصه و الگو برای همگان است پس علی وار کار کنیم و در خدمت مردم باشیم.

گرد و غبار مرزبندیهای سیاسی بر محوریت نظام ننشیند

وی بیان کرد: فرصت ها محدود است از این رو بایستی از فرصتها و ظرفیتهایی که به ما داده می شود به بهترین نحو استفاده کنیم، وجود امیرالمومنین راه را به ما نشان داده است این بزرگوار همه عمرشان را وقف دیگران کردند و در راه توجیه و تبلیغ دین، سنگ ها خوردند اما باز دست از تلاش نکشیدند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: بایستی حواسمان به آنچه که با آبروی افراد بازی می کند به خصوص در فضای مجازی باشد، مراقب باشیم تا گرد و غبار مرزبندیهای جناجی و سیاسی بر محوریت نظام یعنی ولایت ننشیند.

امام جمعه آبادان یادآور شد: این مسئولیت ها امانت است و ارث پدری هیچ کسی نیست، به برکت خون شهدا و نفس امام راحل و مدیریت الهی گونه مقام معظم رهبری ما توانستین مدیر شویم و بایستی تمام عمرمان را وقف خدمت به مردم کنیم، در جلسات تودیع و معارفه درسهای بسیاری وجود دارد که عدم دلبستگی یکی از مهمترین آنهاست، مراسم تودیع می تواند برای یک مدیر جای تبریک و یا تاسف داشته باشد که آنهم به نحوه عملکرد او بستگی دارد.