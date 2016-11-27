توضیح ایرانسل در مورد قطع اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه ها مبنی بر قطعی سراسری اینترنت ایرانسل، اعلام می دارد که این شرکت در راستای بروزرسانی شبکه با هدف هر چه بهتر کردن ارائه خدمات خود به مشترکان، در ساعات گذشته تغییراتی در شبکه دیتای خود ایجاد کرده است که متاسفانه در برخی مناطق بعضی مشترکان دقایقی با کندی سرعت اینترنت رو به رو شده اند.

ضمن ابراز تاسف از اشکال رخ داده در تجربه اینترنت برخی مشترکان گرامی، به اطلاع می رساند که در حال حاضر وضعیت شبکه ایرانسل در سطح کشور در حالت عادی قرار دارد.

