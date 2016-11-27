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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۳:۱۵

توضیح ایرانسل در مورد قطع اینترنت

توضیح ایرانسل در مورد قطع اینترنت

در پی بروز اختلال در شبکه دیتای اپراتور ایرانسل که قطعی چندساعته اینترنت را در پی داشت این اپراتور توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه ها مبنی بر قطعی سراسری اینترنت ایرانسل، اعلام می دارد که این شرکت در راستای بروزرسانی شبکه با هدف هر چه بهتر کردن ارائه خدمات خود به مشترکان، در ساعات گذشته تغییراتی در شبکه دیتای خود ایجاد کرده است که متاسفانه در برخی مناطق بعضی مشترکان دقایقی با کندی سرعت اینترنت رو به رو شده اند.

ضمن ابراز تاسف از اشکال رخ داده در تجربه اینترنت برخی مشترکان گرامی، به اطلاع می رساند که در حال حاضر وضعیت شبکه ایرانسل در سطح کشور در حالت عادی قرار دارد.
 

کد مطلب 3835841

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