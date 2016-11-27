«شاهرخی»عملکرد قوی و مطلوبی در معاونت سیاسی استانداری لرستان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به خداحافظی سید سعید شاهرخی با معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان و انتصاب وی به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهار داشت: شاهرخی را هیچ گروه سیاسی برای انتصاب در معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان به من معرفی نکرد و خودم از گذشته وی را می شناختم.

استاندار لرستان: شاهرخی یکی از قوی ترین معاونان استانداری لرستان بوده است

وی با بیان اینکه با سید سعید شاهرخی سابقه سیاسی دیرینه ای داشته ام و در همدان نیز با یکدیگر کار کرده ایم گفت: اتفاقات بسیاری در این مدت داشته ایم و وی در این مدت بسیار صادقانه برخورد کرده و خیلی از هزینه ها را پرداخته و من نیز همواره شاهد این قضایا بوده ام.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه سید سعید شاهرخی یکی از قوی ترین معاونان سیاسی و امنیتی استانداری لرستان بوده است ادامه داد: در مدت زمانی که در استانداری لرستان فعالیت داشته هزینه های گروه هایی را که با ما مخالف بودند را وی پرداخته است.

بازوند گفت: همتی استاندار قزوین از حضور وی در معاونت سیاسی امنیتی استانداری استقبال زیادی داشتند.

فرماندار خرم آباد به زودی معرفی می شود

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت حبیب الله خجسته پور به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: وی نیز یکی از نیروهای اخلاق مدار در استان بوده و اهل افراط نبوده و نیرویی اصلاح طلب و اعتدال گرا است.

استاندار لرستان با بیان اینکه معاون جدید استانداری لرستان فردی خوش نام بوده و همواره مسئولان از وی به نیکی یاد می کنند گفت: حبیب الله خجسته پور با حفط سمت فرماندرای خرم آباد به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان مشغول به کار خواهند شد.

بازوند گفت: فرماندار جدید شهرستان خرم آباد طی یک هفته تا روز آینده معرفی خواهد شد.

معاون سابق استاندار لرستان: در سمت معاونت سیاسی استاندار رکورد دار بوده ام

سید سعید شاهرخی معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز دراین جلسه در سخنانی با بیان اینکه خوشحالم که در دولت راستگویان فعالیت داشته ام و سهم اندکی در این دولت ایفا کنم اظهار داشت: باید به گونه ای خدمت کنیم که همواره امانت دار خوبی برای مردم باشیم و از فرصت خدمت به مردم بیشترین استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه میانگین عمر فعالیت معاون سیاسی و امنیتی در استانداری لرستان دو سال و چند ماه است گفت: بالاترین نرم فعالیت در معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان سه سال بوده که من در این سمت حدود سه سال و چند ماه فعالیت داشته ام و به نوعی رکوردار در این زمینه هستم.

معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین از همکاری و تعامل مدیران دستگاههای اجرایی و رسانه ها طی این مدت با مجموعه معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان تقدیر کرد.

خجسته پور: از تجربیات همه استفاده می کنم

حبیب الله خجسته پور سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این در جلسه در سخنانی با بیان اینکه از مدیریت ارشد استان به خاطر تلاش هایش که منجر به دیده شدن لرستان در سطح کشور شده تقدیر می کنم گفت: نوع نگاه دولت تدبیر و امید به لرستان با گذشته بسیار متفاوت بوده و همواره به استان توجه شده است.

وی با بیان اینکه در هفتم اسفند ماه سال ۹۲ در فرمانداری خرم آباد با نگاه ویژه استاندار لرستان مشغول به کار شدم گفت: در مجموع ۳۳ ماه در این سمت به مردم خدمت کردم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه به طور حتم از تجربیات همه به خصوص معاونان استاندار، مدیران و ... استفاده خواهم کرد گفت: امیدواریم دردولت تدبیر و امید و عقلانیت بتوانیم زمینه خدمت رسانی به مردم را فراهم آوریم.