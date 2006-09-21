سران كودتا احزاب را از برگزاري تجمع منع كردند/ نخست وزير مخلوع تايلند خواستار برگزاري انتخابات سريع عمومي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، سران كودتا در تايلند امروز در بيانيه اي احزاب سياسي را از برگزاري نشست ها يا هرگونه فعاليت ديگري منع كردند.

در اين بيانيه كه از تلويزيون تايلند پخش شد، آمده است : به منظور حفظ نظم و قانون، نشست هاي احزاب سياسي و نيز هرگونه فعاليت هاي سياسي ديگر ممنوع مي باشد اما فعاليت هاي سياسي بعد از بازگشت روند زندگي طبيعي از سرگرفته خواهد شد.

برپايه اين گزارش، سران كودتا عمل به قانون اساسي را از زمان بدست گرفتن قدرت به حالت تعليق درآورده و احكام عرفي را اجرا مي كنند كه اين امر باعث خشم گروههاي حقوق بشر شده است كه ارتش را به احترام به آزاديهاي مدني اساسي ترغيب كرده اند.

بيانيه سران كودتا مي افزايد : بازرس و حسابرس كل به كار خود ادامه خواهد داد كه اين امر زمينه را براي تحقيقات درخصوص پرونده هاي فساد ضد تاكسين شيناواترا نخست وزير مخلوع تايلند هموار مي كند.

ژنرال "سونثي بونيارا تگلين" چهارشنبه تصريح كرد كه تاكسين شيناواترا ممكن است به دليل اتهاماتي از جمله فساد و تقلب در انتخابات محاكمه شود.

در همين حال، نخست وزير مخلوع تايلند امروز خواستار برگزاري سريع انتخابات عمومي جديد در اين كشور شد و همه احزاب را به فعاليت در راستاي آشتي ملي ترغيب كرد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، شيناواترا درپي ورود به لندن در بيانيه اي كه در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، گفت: نبايد توجه از هدف اصلي رويداد دو روز گذشته در تايلند كه همان آشتي ملي است، دور شود و بنابراين همه طرف ها را به ايجاد راهها و ابزارهايي براي وفاق و فعاليت در جهت آشتي ملي دعوت مي كنيم.

وي ابراز اميدواري كرد كه نظام جديد به سرعت انتخابات عمومي جديد را ترتيب دهد و به تقويت اصول و مباني دموكراتيك به براي آينده همه مردم تايلند ادامه دهد.

اين درحاليست كه "سونتي بونيارا تجلين" فرمانده ارتش تايلند روز گذشته گفت كه مسئله تدوين قانون اساسي جديد براي برگزاري انتخابات عمومي يكسال به طول خواهد انجاميد.