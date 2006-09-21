۳۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۳۶

/هفته سوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر - جام خليج فارس/

پيروزي سايپا مقابل صبا و تساوي مس مقابل ذوب آهن در نيمه اول

هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور عصر امروز با انجام دو ديدار همزمان در كرج و كرمان آغاز شد .

به گزارش خبرنگار"مهر"، دركرج و در ورزشگاه انقلاب كرج ديدارتيم هاي فوتبال سايپا وصبا باطري درنيمه اول با برتري تيم سايپا به پايان رسيد .

در اين ديدار كه از ساعت 30/15 دقيقه به قضاوت شاهين حاج بابايي آغازشده است ، تيم سايپا در نيمه اول با تك گل "امير وزيري" مقابل تيم صبا باطري به برتري دست يافت .

در ديگر ديدار عصر امروز كه بطورهمزمان بين تيم هاي مس كرمان و ذوب آهن در ورزشگاه سليمي كيا شهركرمان و به قضاوت رحيم رحيمي مقدم برگزار شد دو تيم در نيمه اول به تساوي بدون گل دست يافتند .  

