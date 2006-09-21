پيروزي سايپا مقابل صبا و تساوي مس مقابل ذوب آهن در نيمه اول

به گزارش خبرنگار"مهر"، دركرج و در ورزشگاه انقلاب كرج ديدارتيم هاي فوتبال سايپا وصبا باطري درنيمه اول با برتري تيم سايپا به پايان رسيد .



در اين ديدار كه از ساعت 30/15 دقيقه به قضاوت شاهين حاج بابايي آغازشده است ، تيم سايپا در نيمه اول با تك گل "امير وزيري" مقابل تيم صبا باطري به برتري دست يافت .



در ديگر ديدار عصر امروز كه بطورهمزمان بين تيم هاي مس كرمان و ذوب آهن در ورزشگاه سليمي كيا شهركرمان و به قضاوت رحيم رحيمي مقدم برگزار شد دو تيم در نيمه اول به تساوي بدون گل دست يافتند .