ترافیک محور چالوس تا محدوده تونل شماره ۵ سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور کرج- چالوس از ابتدای جاده تا محدوده تونل شماره پنج سنگین است.

وی در ادامه ترافیک در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل میدان امام حسین (ع)، پایانه مسافربری شهید کلانتری را سنگین اعلام کرد.

رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در آزادراه کرج – قزوین محدوده پل حصارک را هم نیمه سنگین اعلام کرد.

سرهنگ اکبری در ادامه از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز رادارند درخواست کرد تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر به‌ویژه محور کوهستانی چالوس را به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: سایر محورهای مواصلاتی استان از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.