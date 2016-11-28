به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران در این دیدار دکتر عرب خردمند معاون بین‌الملل دانشگاه، یادآور شد: موضوع ایجاد شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه دوازدهمین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات نفرولوژی در بوداپست در دستور کار قرار گرفت. در کنار این مقوله، ارتباط آکادمیک با دانشگاه سملوایز نیز هدف دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به روند طی شده توسط دانشگاه جهت ایجاد شعبه در بوداپست اشاره کرد و اظهار داشت: در آخرین اقدامات انجام‌شده، دانشگاه علوم پزشکی تهران رشته‌هایی که امکان همراهی گروه‌های آموزشی برای راه‌اندازی آن‌ها در شعبه مجارستان وجود دارد را معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در انتظار تأیید آموزش عالی مجارستان هستیم تا مشخص شود در چه سطوحی امکان جذب دانشجو برای این شعبه وجود دارد.

دکتر محمدحسین نیکنام مدیر شعب بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز بر اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان دو دانشگاه با رویکرد اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و برنامه‌های مشترک آموزشی تأکید کرد.

مدیر شعب بین‌الملل دانشگاه نیز با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف شعبه دانشگاه در بوداپست، پیشنهاد برگزاری سمپوزیوم مشترک با هدف همکاری‌های گسترده‌تر علمی و آموزشی را مطرح کرد.

در ادامه، پروفسور روزیوال عضو هیأت‌علمی دانشگاه سملوایز و استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان توضیحاتی در خصوص روند اخذ مجوز شعب بین‌المللی در مجارستان، ابراز امیدواری کرد طی سه ماه آینده در این خصوص تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.

وی ایجاد شبکه بین‌المللی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و سملوایز را نیز رویکردی مناسب در راستای توسعه تعاملات مشترک عنوان کرد.

استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین در خصوص برگزاری سمینار مشترک نیز پیشنهاد شرکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آیین بزرگداشت پروفسور سملوایز و مراسم سالگرد تأسیس این دانشگاه را مطرح کرد.

در جمع‌بندی این نشست، دکتر علی جعفریان موضوع ایجاد شعبه دانشگاه در بوداپست را فرآیندی زمان‌بر و نیازمند پیگیری بیشتر دانست و افزود: با حسن نظر طرفین و قول مساعد در خصوص اخذ مجوز طی ماه‌های آتی، به نظر می‌رسد باید آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین تعیین یک جدول زمانی برای ادامه مراحل مختلف همکاری‌های مشترک را نیز ضروری دانست.

در حاشیه مراسم بزرگداشت مقام سملوایز که آذرماه سال گذشته با حضور نخست‌وزیر مجارستان برگزار شد، پروفسور روزیوال به عنوان استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شد.