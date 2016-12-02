حسین ترابپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد دروازه‌بان‌های لیگ شانزدهم گفت: از بین خارجی‌ها، خسوس که سال گذشته در استقلال خوزستان عملکرد بسیار خوبی داشت، هنوز نتوانسته در تیم جدیدش همانند فصل گذشته راضی‌کننده باشد. سال گذشته او یکی از بهترین دروازه‌بان لیگ ما شد اما امسال نتوانست همانند فصل پیش عملکرد قابل قبول از خود ارائه دهد.

وی در خصوص دروازه‌بان دوم پرسپولیس نیز گفت: با توجه به اینکه این دو گلر تنها در دو یا سه دیدار درون دروازه پرسپولیس قرار گرفته نمی‌توانیم در مورد او نظر قطعی بدهیم اما در مجموع گلرهای خارجی که در ایران حضور دارند، این فصل نتوانستند رضایت کامل کارشناسان را برآورده کنند.

مربی پیشین استقلال در خصوص عملکرد رحمتی، بیرانوند و طالب‌لو نیز گفت: رحمتی و طالب‌لو فصل پیش هر دو زیر نظر من کار کردند، شناخت خیلی خوبی از آنان دارم. مهدی در استقلال توانسته بازی‌های درخشانی از خود به نمایش بگذارد. رحمتی در این فصل در چند بازی عامل اصلی پیروزی آبی‌پوشان بود و نشان داد نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری هم داشته است.

وی در خصوص وحید طالب‌لو نیز گفت: وحید یکی از گلرهای پخته و باتجربه فوتبال ایران است و هم از لحاظ اخلاقی و هم فنی زبانزد تمامی اهالی فوتبال است و امسال موفقیت چشمگیری در فولاد خوزستان داشته و بازی به بازی بهتر از گذشته شده است و توانسته با عملکرد قابل قبولی که در فولاد داشته، نگاه کارشناسان را به خود جلب کند.

حسین ترابپور در خصوص بیرانوند نیز گفت: او یکی از گلرهای جوان و خوب فوتبال کشور ماست و در نفت عملکرد بسیار خوبی داشت و آنقدر خوب بود که توانست پرسپولیس را وادار کند تا برای این فصل، او را به خدمت بگیرد. بیرانوند در این ۱۰ هفته‌ای که گذشته و تا قبل از مصدومیتش چه در پرسپولیس و چه تیم ملی کارنامه خوبی دارد و اعتقاد دارم می‌تواند یکی از بهترین دروازه‌بان‌های آینده فوتبال کشور ما باشد؛ به شرطی که دچار غرور نشود و تمرینات مستمر را فراموش نکند.

مربی پیشین استقلال درباره بزرگترین نقطه ضعف دروازه‌بان‌های فوتبال ایران گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که گلرهای ایرانی دارند این است که زیاد از دروازه بیرون می‌آیند و در چارچوب قرار نمی‌گیرند و همین مسئله بارها باعث شده تا به راحتی دروازه‌شان باز شود. من امیدوارم این نقطه ضعف را برطرف کرده تا اطمینان تیمشان باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لیگ امسال نسبت به فصل گذشته پیشرفتی داشته است یا خیر؟ گفت: متأسفانه همانطور که بسیاری از کارشناسان هم گفته‌اند، تعطیلات لیگ اگرچه برای تیم ملی مفید بود اما باشگاه‌ها را متضرر کرد. البته چند تیم از این تعطیلات نهایت استفاده را بردند اما اکثر تیم‌های لیگ برتری نسبت به این تعطیلات معترض بوده و اعتقاد دارند تعطیلی‌های پی در پی باعث شده تیمشان از شرایط آرمانی به دور شود.

تراب‌پور تأکید کرد: همه‌مان دوست داریم تیم‌مان پیروز شود و به جام جهانی صعود کند؛ این آرزوی قلبی هر ایرانی است اما باید نگاهی هم به تیم‌های لیگ برتری داشته باشیم اگرچه تا آنجا که من اطلاع دارم در خصوص تعطیلات لیگ با مربیان هماهنگی شده بود، اما باز هم مربیان لیگ به خاطر بدنسازی‌های چند باره و مدیران تیم‌ها به دلیل بار اضافی هزینه‌ها چندان از تعطیلات لیگ خوشحال نیستند.

مربی پیشین استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که شانس کدام تیم را برای قهرمانی در پایان فصل بیشتر می‌دانید؟ گفت: شاید کمی زود باشد که در این خصوص صحبت کنیم اما با توجه به اینکه ۱۲ هفته از لیگ گذشته است، تیم‌هایی مثل تراکتور، ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس شانس بیشتری برای قهرمانی در لیگ شانزدهم را دارا هستند.