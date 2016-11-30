جانی دپ با «دشمنان ملت» آمد/ به خانه خوش آمدی هایابوس

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «ولایت عشق»، «شب» «توطئه بزرگ»، «مرد مورچه ای»، «عسل»، «مسافر شب»، «به خانه خوش آمدی هایابوس»، «پیتر بل ۱ و ۲»، «فیلم فوری»، «خانواده»، «حقه»، «روز هفتم»، «غریبه ها»، «بی نظمی»، «خانم دابت فایر»، «تو این خونه چه خبره؟»، «پسر شماره ۷»، «دور دنیا در ۸۰ روز»، «دادخواهی»، «آقای مهربان»، «چشم به راه»، «عصر یخبندان ۳»، «کلاس سوم ب»، «مظنون به قتل»، «یک ببر»، «دشمنان ملت»، «پنجه افسانه ای»، «گرداب سکندر»، «ستاره شرق»، «معمای عدالت»، «فرزندان»، «خورشید مصر»، «راز امپراتور»، «تام سایر»، «پانزده گربه بازیگوش»، «پشت پرده مه»، «طوفان مهیب»، «به رنگ حضور»، «مظنون»، «دهخدا»، «جزیره گنج ۱و ۲»، «فرار»، «نهنگ خشمگین»، و «زره پوش» چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آذر ماه مصادف با شهادت امام رضا (ع) و تعطیلات آخر هفته از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«ولایت عشق»

فیلم تلویزیونی «ولایت عشق» به کارگردانی مهدی فخیم زاده، چهارشنبه ۱۰ آذر ‌ماه ساعت ۹ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم به زندگی امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) پرداخته و ماجرای ورود ایشان به ایران در دوران عباسیان و اتفاقاتی که در زمان ولیعهدی ایشان تا شهادت پیش آمده را بازگو می کند.

فرخ نعمتی، داوود رشیدی و اکبر زنجانپور در فیلم تلویزیونی «ولایت عشق» نقش آفرینی کرده اند.

«شب»

فیلم سینمایی «شب» به کارگردانی رسول صدرعاملی، چهارشنبه ۱۰ آذر ‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی امین حیایی، عزت الله انتظامی و خسرو شکیبایی آمده است: قرار است گروهبانی برای تحویل دادن مجرم سابقه دار، به زندان یکی از شهرستان ها برود که در بین راه مجبور می شوند شبی را در مشهد بگذرانند و...

«توطئه بزرگ»

فیلم سینمایی «توطئه بزرگ» به کارگردانی آندرس پروچسکا، پنجشنبه ۱۱ آذر ‌ماه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتوز دوپیراسکی، مایکلا ارنستین و هینو فرچ خواهید دید: در سال ۱۹۱۴ جانشین پادشاه اتریش به همراه همسرش در سفری که به سارایوو دارد، ترور می شوند. ضاربان که چند مرد جوان صربی هستند توسط مردم و پلیس دستگیر می شوند و برای بازپرسی به اداره پلیس فرستاده می شوند و...

«مرد مورچه ای»

فیلم سینمایی «مرد مورچه ای» به کارگردانی ریتون رید، جمعه ۱۲ آذر ‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

خلاصه داستان فیلم با بازی پائول رود، مایکل داگلاس و کوری استول درباره هنری پیم دانشمندی است که توسط آزمایشاتش به فرمولی می رسد که با استفاده از آن می تواند سایز بدنش را به بزرگی یک گودزیلا و یا به کوچکی یک مورچه تبدیل کند و به همین دلیل به او لقب مرد مورچه ای می دهند و...

شبکه دو سیما

«عسل»

فیلم سینمایی «عسل» به کارگردانی سمی کاپلا اوگلو، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می شود.

خلاصه داستان فیلم درباره پسر کوچکی به نام یوسف است که در روستای دور افتاده ای در ترکیه به همراه پدر و مادرش زندگی می کند. شغل پدر یوسف گذاشتن کندو و برداشت عسل است. یوسف در مدرسه به لحاظ درسی بسیار عقب تر از هم کلاسی های خود است و آرزو دارد جایزه ای را که همه هم کلاسی هایش برده اند او نیز ببرد، اما موفق نمی شود.

«مسافر شب»

فیلم تلویزیونی «مسافر شب» به کارگردانی علیرضا افخمی، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

داستان با نقش آفرینی شبنم قلی خانی، نیلوفر شهیدی، رحیم نوروزی و ایمان صفا درباره رضا است که می‌خواهد مادر پیرش را در سالروز شهادت امام رضا (ع) برای زیارت به مشهد ببرد...

«به خانه خوش آمدی هایابوس»

فیلم سینمایی «به خانه خوش آمدی هایابوس» به کارگردانی کاتسوهیدا موتوکی، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی تاتسویا فوجی وارا، آنه واتانابه و رن اوسوگی خواهید دید: هایابوسا یک سفینه فضایی است که به فضا پرتاپ می شود اما در نیمه ماموریت گم می شود...

«پیتر بل»

انیمیشن سینمایی «پیتر بل» به کارگردانی ماریا پیترز، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کوئنتین شرام، فرنچ دی گروت، اسجورد متز و جوردی مال خواهیم دید: پیتر بل پسربچه ای بازیگوش است که شیطنت‌هایش در محله و مدرسه باعث دردسرهایی می شود. پیتر به خاطر شیطنت‌هایش در شهر زبانزد شده است و مورد توجه خبرنگار روزنامه ای قرار می گیرد و...

«فیلم فوری»

پنجشنبه ۱۱ آذر ماه سینمایی «فیلم فوری» به کارگردانی میشل گندری، ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.

داستان با بازی جک بلک، دنی گلوور و موس دف درباره آقای فلچر است که صاحب مغازه کرایه فیلم های ویدیوئی است. او مغازه را به همراه پسر جوانی به نام مایک اداره می کند. فلچر برای ارتقای مغازه خود، به فکر سفر به شهرهای بزرگ می افتد تا اطلاعات بیشتری در خصوص مغازه های مجهز به دست آورد...

«پیتر بل»

قسمت دوم انیمیشن «پیتر بل» به کارگردانی ماریا پیترز، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این قسمت خواهیم دید: پیتر بِل پسر بسیار پرانرژی و در عین حال بازیگوشی است که شیطنت های او گاهی اوقات باعث عصبانیت اهالی محل می شود. در همسایگی آنها مردی به نام آقای گیلمن صاحب داروخانه است و او نیز گاه گاه از دست شیطنت های پیتر به تنگ می آید...

«خانواده»

فیلم سینمایی «خانواده» به کارگردانی کاتسوهیدا موتوکی، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم داستان پدر و مادر یک خانواده است که در روستاهای ژاپن زندگی می کنند. آنها پس از سالها به توکیو آمده تا با فرزندانشان دیداری داشته باشند، فرزندان آنها که در شهری بزرگ و شلوغ و مدرن زندگی کرده اند خیلی زود از حضور پدر و مادر خود خسته می شوند و...

«حقه»

فیلم سینمایی «حقه» به کارگردانی جان هرینیاک، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی ماریان زید زیل، آندری چیرا و کارولینا گروسکا خواهیم دید: یک جاعل صد دلاری اهل لهستان به زندان می افتد. او یک جاعل بسیار حرفه ای است که صد دلاری را به گونه ای چاپ کرده است که حتی سازمان های پولی آمریکا را نیز به اشتباه انداخته است و...

شبکه سه سیما

«روز هفتم»

فیلم تلویزیونی «روز هفتم» به کارگردانی محمد پورضرغام، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

این فیلم، داستان پدر و مادری را روایت می کند که فرزند خود را که دارای تومور مغزی است به مشهد می برند تا شفا یابد. مادر وی نذر می کند که هفت روز در مجاورت حضرت امام رضا (ع) باشد اما در روز ششم حال این کودک بدتر می شود. در نهایت مادر در پی اصرار و با پافشاری پدر این کودک، راضی شده که فرزندش را به تهران بازگرداند.

ارسطو خوش رزم، صدرالدین شجره، مجید مشیری، بیتا خردمند و فتح الله دلاوری در فیلم تلویزیونی «روز هفتم» به ایفای نقش پرداختند.

«غریبه ها»

فیلم تلویزیونی «غریبه ها» به کارگردانی یزدان فتوحی، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

در خلاصه داستان آمده است: رضا و سارا زن و شوهری هستند که به دلیل مشکلات زندگی قصد جدایی دارند، برای تکمیل مدارک راهی مشهد می شوند. در طی این سفر مسافرانی به طور ناخواسته با آنها همراه می‌شوند که...

جمشید مشایخی، کیهان ملکی، شبنم قلی خانی، گلاره عباسی، الیزابت امینی، کوروش معصومی و صدف احمدی در فیلم تلویزیونی «غریبه ها» نقش آفرینی کرده اند.

«بی نظمی»

فیلم سینمایی «بی نظمی» به کارگردانی تونی گیگلو، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۹ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی جیسون استاتهام، رایان فیلیپ و وسلی اسنایپس خواهید دید: یک تبهکار حرفه ای اقدام به سرقت از بانک مرکزی می کند. سربازرس به دلیل اهمیت موضوع از یک پلیس کارکشته برای رفع این مشکل مدد می جوید و...

«خانم دابت فایر»

فیلم سینمایی «خانم دابت فایر» به کارگردانی کریس کالامبوس، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی رابین ویلیامز، سالی فیلد و پییرس براسنان خواهید دید: رابین ویلیامز از همسرش جدا می شود اما چون علاقه زیادی به فرزندانش دارد تصمیم می گیرد پیش آنها باقی بماند و...

«تو این خونه چه خبره؟»

فیلم تلویزیونی «تو این خونه چه خبره؟» به کارگردانی کمال مقدم، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: اقا ولی و همسرش که به عنوان سرایدار یک خانه قدیمی در آنجا زندگی می کنند و برای مدت طولانی از صاحب خانه خبری دریافت نمی کنند. برای امرار معاش مجبور به اجاره دادن اتاق های خانه به سه خانواده می شوند و...

عزت الله رمضانی فر، مهران غفوریان، میرطاهر مظلومی، سوسن پرور، شهربانو موسوی، فرحناز منافی ظاهر، سعید پوریا و عباس جمشیدی فر در فیلم تلویزیونی «تو این خونه چه خبره؟» ایفای نقش کرده اند.

«پسر شماره ۷»

فیلم سینمایی «پسر شماره ۷» به کارگردانی لارنس بلاک، جمعه ۵ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

داستان فیلم با نقش آفرینی الاجونی هنوارد و ماهیگز وانده سانده در مورد پسر جوانی است که در یک ایستگاه مترو به هوش می آید و متوجه می شود که عده ای دنبال او هستند و وی هیچ حافظه و خاطره ای از گذشته ندارد.

«دور دنیا در ۸۰ روز»

فیلم سینمایی «دور دنیا در ۸۰ روز» به کارگردانی فرانک کوراکی، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۹ از شبکه سه سیما پخش می شود.

داستان فیلم با بازی چکی جان، استوی کوگان و فرانک کوراکی در مورد دو خبرنگار تلویزیونی است که سعی می کنند مردی که به تروریست متهم شده را نجات دهند که...

شبکه چهار سیما

«دادخواهی»

فیلم سینمایی «دادخواهی» به کارگردانی مایکل آپتد، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

در این فیلم با بازی جین هاکمن، ماری الیزابت و ماسترانتونیو خواهیم دید: جد و دخترش مگی هر دو به کار وکالت اشتغال دارند. میان جد و مگی به خاطر مشکلاتی که در زندگی شان وجود داشته شکراب است و...

شبکه پنج سیما

«آقای مهربان»

انیمیشن «آقای مهربان» به کارگردانی علیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک روز امام رضا (ع) در دشتی می بیند که یک آهوی مادر شکار یک شکارچی شده و دلش می خواهد که نزد بره اش برگردد و به او شیر دهد...

«چشم به راه»

فیلم تلویزیونی «چشم به راه» به کارگردانی جواد مزدآبادی، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کاوه خداشناس، علی اوسیوند، افشین سنگ چاپ و مهدی فقیه خواهیم دید: گروهی دانش آموز برای اجرای یک نمایشنامه عازم مشهد می شوند. در راه به مادر شهیدی در یک روستا برخورد می کنند و...

«عصر یخبندان ۳»

انیمیشن «عصر یخبندان ۳» به کارگردانی کارلوس سالدانها، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم با نقش آفرینی ری رومانو، جان لگویزامو و دنیس لری آمده است: سید سه تخم دایناسور پیدا کرده که به دنبال مادر آنهاست...

«کلاس سوم ب»

فیلم تلویزیونی «کلاس سوم ب» به کارگردانی غلامرضا رمضانی، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می شود.

در خلاصه داستان آمده است: معلمی به شاگردانش می گوید که دیگر نمی تواند سر کلاس آنها حاضر شود، ولی علتش را که بیماری و عمل جراحی است به آنها نمی گوید اما...

جمشید جهانزاده، احمد رضا اسعدی، حسین آقایی و محمد رضا بحری در فیلم تلویزیونی «کلاس سوم ب» بازی کرده اند.

«مظنون به قتل»

فیلم سینمایی «مظنون به قتل» به کارگردانی جورج پاپاواسیلیو، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بتینا زیمر من، کای ویسینگر و المار ویپر خواهیم دید: میشائیل با کاتارینا و دو فرزندش زندگی خوبی دارد آنها به روستا مهاجرت کرده اند و به مسافران اتاق اجاره می دهند. مردمیانسالی به نام والتر از آنها اتاق اجاره می کند و...

«یک ببر»

فیلم سینمایی «یک ببر» به کارگردانی کبیر خان، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

در این فیلم با بازی سلمان خان، کاترینا کایف، رانویر شوری و گریش کارناد خواهیم دید: تایگر یک مامور زبده پلیس مخفی هند است که ماموریت می یابد به دوبلین برود و یک پروفسور هندی و تحقیقاتش را زیر نظر بگیرد زیرا سازمان های تبهکاری از نتیجه تحقیقات پروفسور در زمینه سلاح های پیشرفته قصد سو استفاده دارند و...

شبکه تماشا

«دشمنان ملت»

فیلم سینمایی «دشمنان ملت» به کارگردانی مایکل مان، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جانی دپ و کریستین بیل آمده است: دهه ۱۹۳۰ میلادی آمریکا که دوران رکود اقتصادی در آن کشور است. تبهکاری به نام جان دیلینجر، گنگستر خطرناک و معروف سعی دارد تا...

«پنجه افسانه ای»

فیلم سینمایی «پنجه افسانه ای» به کارگردانی گوردان چان، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جت لی و چیو پوچو خواهیم دید: جوانی از چین برای تحصیل به ژاپن می رود و بعد از مدتی مطلع می شود استاد کونک فویش کشته شده است. فورا تصمیم می گیرد به احترام استاد به چین باز گردد و...

«گرداب سکندر»

فیلم تلویزیونی «گرداب سکندر» به کارگردانی داوود بیدل، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: فردی به نام هرمز که از پا معلول است در کشتی مشغول به کار می شود ولی به دلیل برخورداری از سواد و هوش بالا فرماندهی کشتی را که ناخدایش زخمی شده بر عهده می گیرد اما کشتی...

فرشید ناصری، محمد علی قوی دل و امین آبان در فیلم تلویزیونی «گرداب سکندر» ایفای نقش کرده اند.

شبکه شما

«ستاره شرق»

فیلم تلویزیونی «ستاره شرق» به کارگردانی علی غفاری، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در زمان امام حسن عسکری (ع)، خلیفه شیخ الشیوخ بغداد، جابر را مامور می کند تا به نیشابور رفته و فضل ابن شاذان، عالو علوی را از بین ببرد و...

محمود پاک نیت، افشین نخعی، فخرالدین صدیق شریف و کاوه خداشناس در فیلم تلویزیونی «ستاره شرق» نقش آفرینی کرده اند.

«معمای عدالت»

فیلم تلویزیونی «معمای عدالت» به کارگردانی رسول صانعی، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۲۳ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

داستان فیلم از این قرار است که: ۱۱۰ سال پیش پسری با نام غلام از طبقه رعایا در یک زیارتگاه قدیمی در همدان با دیدن دختری عاشق می شود. وی وقتی با تعقیب دختر می فهمد که او فرزند یکی از مهمترین خوانین شهر است و...

سعید پور عبانی، محمد نعمت، ایرج رنجبر و بهاره جلیلیان در فیلم تلویزیونی «معمای عدالت» هنرنمایی کرده اند.

«فرزندان»

فیلم تلویزیونی «فرزندان» به کارگردانی یاسر طالبی، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی حسن رستمانی، مهرتاش سعیدی، حسین میرزا قلی و هانیه جهان شاهلویی در مورد یعقوب است که چند ماهی است از پسرش که برای ادامه تحصیل به سوئد رفته خبری ندارد و...

شبکه کودک

«خورشید مصر»

انیمیشن سینمایی «خورشید مصر» به کارگردانی نادر یغمائیان و شهرام خوارزمی، چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکـه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یوسف که برادرانش به او حسادت کرده و پس از شنیدن تعبیر خوابش که دوازده ستاره و ماه به او تعظیم می کنند بیشتر به او حسادت کرده و او را داخل چاه انداخته و پیراهن خونی او را به پدرشان نشان دادند، از چاه نجات یافته و عزیز مصر او را به فرزند خوادگی می پذیرد و...

«آقای مهربان»

انیمیشن سینمایی «آقای مهربان» به کارگردانی سیدعلیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک روز امام رضا (ع) در دشتی می بیند که یک آهوی مادر شکار یک شکارچی شده و دلش می خواهد که نزد بره اش برگردد و به او شیر دهد. امام رضا (ع) نزد شکارچی ضمانت آهوی مادر را می کند و شکارچی اجازه می دهد که آهو برود تا...

«راز امپراتور»

انیمیشن سینمایی «راز امپراتور» به کارگردانی رینا هیتایی، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پاوو رئیس دهکده مرد مغروری است و عادت دارد همیشه دو کلوچه یک جا بخورد و از آنجایی که دوستش سائولی یکی از کلوچه ها را می خورد پاوو او را از ده اخراج می کند...

«تام سایر»

انیمیشن سینمایی «تام سایر» به کارگردانی هرماین هانتیبرت، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکـه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: تام سایر، پسری نوجوان، ماجراجو و خیال پرداز است. دوست صمیمی او هاک، پسر مرد دائم الخمری است که اهالی دهکده تمایلی به دوست شدن او با سایر کودکان دهکده را ندارند اما...

شبکه افق

«پشت پرده مه»

فیلم سینمایی «پشت پرده مه» به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی، جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: مرتضی، کودک ناشنوایی است که پدرش را از دست داده و در روستایی با مادرش زندگی می‌کند.

فاطمه طاهری، انوش نصر، بانک پیرنیا، علی اصغر محمدی و بابک مولایی در فیلم سینمایی «پشت پرده مه» ایفای نقش کرده اند.

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «طوفان مهیب»، «به رنگ حضور» و «مظنون» چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۱، ۱۵:۳۰ و ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «دهخدا»، «جزیره گنج ۱» و «فرار» پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۱۵:۳۰، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.