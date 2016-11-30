به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب از عناصر طیعی چون خورشید و آب و زمین بهره برده که اگر نبودند، زندگی هم بی معنا بود و بودن ما انسان ها، معنا و مفهومی نداشت.

چینی فروشان در کتاب «همیشه او؛ همه جا او»، عناصر طبیعی را دلیلی بر وجود «او» یعنی خدای مهربان دانسته و گفته «خورشید، آب، طمین و همه چیز را «او» آفریده است... «او» همیشه و همه جا با ماست. «او» خدای مهربان است»

پیش از این هم کتابی با عنوان «او» از همین نویسنده و از سوی همین ناشر منتشر شده بود. محسن چینی فروشان در آن کتاب هم از عناصر طبیعی چون باد و درخت برای گفتن از «او» بهره گرفته بود و حالا همان مضمون در این کتاب تکرار می شود.

«همیشه او؛ همه جا او» نوشته حسن چینی فروشان با تصویرگری سید میثم موسوی در ۱۰ هزار نسخه و به قیمت ۴۵۰۰ تومان از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بچه ها منتشر شده است.