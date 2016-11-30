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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

کتابی از محسن چینی‌فروشان برای بچه‌ها منتشر شد

کتابی از محسن چینی‌فروشان برای بچه‌ها منتشر شد

«همیشه او؛ همه جا او» نوشته محسن چینی‌فروشان با تصویرگری سیدمیثم موسوی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بچه‌ها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب از عناصر طیعی چون خورشید و آب و زمین بهره برده که اگر نبودند، زندگی هم بی معنا بود و بودن ما انسان ها، معنا و مفهومی نداشت.

چینی فروشان در کتاب «همیشه او؛ همه جا او»، عناصر طبیعی را دلیلی بر وجود «او» یعنی خدای مهربان دانسته و گفته «خورشید، آب، طمین و همه چیز را «او» آفریده است... «او» همیشه و همه جا با ماست. «او» خدای مهربان است»

پیش از این هم کتابی با عنوان «او» از همین نویسنده و از سوی همین ناشر منتشر شده بود. محسن چینی فروشان در آن کتاب هم از عناصر طبیعی چون باد و درخت برای گفتن از «او» بهره گرفته بود و حالا همان مضمون در این کتاب تکرار می شود.

«همیشه او؛ همه جا او» نوشته حسن چینی فروشان با تصویرگری سید میثم موسوی در ۱۰ هزار نسخه و به قیمت ۴۵۰۰ تومان  از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بچه ها منتشر شده است.

کد مطلب 3836436

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