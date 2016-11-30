برگزاری انتخابات هیات بسکتبال به زمان دیگری موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام فدراسیون انتخابات هیأت بسکتبال استان کردستان که مقرر بود در روز شنبه ۱۳ آذرماه در سنندج با حضور رئیس فدراسیون برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

اداره کل ورزش و جوانان کردستان روز سه شنبه رسما اعلام کرد که انتخابات هیات بسکتبال کردستان بعد از تاخیرهای بسیار، روز شنبه هفته آینده برگزار می شود ولی با گذشت تنها یک روز زمان برگزاری انتخابات تغییر کرد.

در اطلاعیه جدید اداره کل ورزش و جوانان کردستان بدون اعلام تاریخ جدید برای انتخابات هیات بسکتبال این استان، اعلام شده است که با تصمیم فدراسیون این انتخابات در روز شنبه برگزار نمی شود.

گفتنی است، هیات بسکتبال کردستان از ۲۴ فروردین ماه سال جاری توسط ایرج استاد نوروزی به صورت سرپرستی اداره می شد و حمید سهراب نژاد، سودمند ساعدپناه و ایرج استاد نوروزی کاندیداهای فعلی برای ریاست این هیات هستند.

هیات بسکتبال کردستان در طول چند سال اخیر با حواشی مختلفی مواجه بوده و چندین نفر به عنوان سرپرست و حتی رئیس هیات انتخاب شده ولی مدیریت و مسئولیت آنها دوام چندانی نداشته است.