محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن روز مجلس و درباره کمرنگ بودن موضوع «نظارت» در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: این ادعا که هیچ کدام از ابزارهای نظارتی مجلس به نتیجه روشنی نرسیده، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: ابزارهای نظارتی مجلس اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص و سوال و تذکر، گاهی اوقات بسیار موثر بوده، اما قبول دارم که بهتر از این می شد عمل کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظارت نماینده بر امورات کشور از جنس نظارت عالیه است چرا که می تواند سوال کند، تذکر دهد، تحقیق و تفحص کند و یا در حادترین حالت، وزیر را استیضاح کند.

فرهنگی درباره علت ضعف نظارت یا کمتر به نتیجه رسیدن آن در نهاد قانونگذاری کشور، تاکید کرد: خلاء موجود این است که در این رابطه فقدان قانون داریم.

وی در توضیح این مسئله گفت: در دوره قبل با این نکته مواجه شدیم که برخی محاکم قضایی وقتی نتیجه یک تحقیق و تفحص به آنها ارائه می شود، به این نتیجه می رسند که باید یک شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا موارد مطرح شده در تحقیق و تفحص، بررسی قضایی و اقدام شود؛ به همین دلیل در ساز و کارهای خاص خود که دور از وظایف مجلس است، غرق می شدند؛ به همین دلیل تحقیق و تفحص به نتیجه نمی رسید.

عضو فراکسیون ولایت مجلس خاطرنشان کرد: به همین دلیل دو راهکار به دست آمده بود که شامل امضای موافقتنامه بین روسای قوای مقننه و قضائیه و یا قانونگذاری خاص در این رابطه بوده است تا تحقیق و تفحص ها و اقدامات نظارتی مجلس در محاکم قضایی متوقف نماند.

فرهنگی با بیان اینکه هیچ کدام از این دو راهکار به نتیجه روشنی نرسیده است، اظهارکرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اوقات مجلس در صحن و در کمیسیون ها به سوال و تذکر اختصاص می یابد، به این نتیجه می رسیم که نظارت، دغدغه جدی نمایندگان است اما اشکالات ساختاری در مجلس و اشکالات قانونی مانع به ثمر رسیدن جدی نظارت مجلس می شود.

وی تاکید کرد: اگر شرایطی فراهم شود و این اشکالات ساختاری و قانونی برطرف شود، قطعاً اقدامات نظارتی مجلس سریع تر و واضح تر به نتیجه می رسد و در چنین شرایطی شان مجلس بیشتر حفظ خواهد شد.