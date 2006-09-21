غربي ها چون خود مي دانند بمب چيست از بمب مي هراسند / راه حل ما براي مسئله فلسطين رفراندوم است

به گزارش خبرگزاري "مهر"،‌دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان در كنفرانس مطبوعاتي در نيويورك در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در پاسخ به سئوال خبرنگار فايننشال تايمز مبني بر اينكه آيا مخالفت هاي ايران با سياست هاي آمريكا اخطاري براي توقف صادرات انرژي به شمار مي رود، گفت:‌ ما براي هيچ كشوري تهديد نيستيم و همانطور كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده اند علاقه مند به رابطه با تمامي كشورهاي دنيا هستيم.

وي افزود:‌ آمريكا نيز رابطه خود را يك طرفه با ما قطع كرد و در اين راستا بايد در رفتارش تغييراتي لحاظ نمايد.

احمدي نژاد در زمينه اينكه آيا پس از برگزاري مذاكرات، ايران با تعليق غني سازي اورانيوم موافقت خواهد كرد يا خير و در صورت جواب مثبت آيا رهبر انقلاب اسلامي از اين موضع حمايت مي كند، اظهار داشت: نظر ما درباره تعليق كاملا روشن است. ما در چارچوب مقررات ان پي تي رفتار مي كنيم.

رئيس جمهور در زمينه رفتار آمريكا نيز گفت :‌ دولت آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي بايد در نحوه برخورد با ملت ايران تغييراتي دهند و حقوق ملت ايران را به رسميت بشناسند. آن وقت خيلي چيزها تغيير مي كند.

وي در زمينه بمب هسته اي و ترس آنان از مجهز شدن ايران به اين سلاح اظهار داشت:‌ آنان چون خود مي دانند بمب چيست از بمب مي هراسند.

دكتر احمدي نژاد همچنين در زمينه موضع ايران درباره محو شدن اسرائيل از نقشه جهان گفت:‌جالب است كه صهيونيست ها كلي طرفدار در جهان دارند و آن هم در بين دولتمردان.

به گزارش مهر، وي افزود: ‌ما مخالف تجاوز، اشغال، كشتن و جنايت در هر كجاي دنيا كه باشد، هستيم. راه حل ما براي مسئله فلسطين رفراندوم است.

باوجود اين، رئيس جمهور تصريح كرد : نبايد نقش صهيونيست ها در تنازعات جهاني ناديده گرفت و بايد در اين زمينه بررسي هاي كاملي صورت گيرد.

احمدي نژاد گفت:‌ صهيونيست يك حزب فاقد مذهب است. صهيونيست ها يهودي نيستند، بلكه تنها صهيونيست هستند.

رئيس جمهوري كشورمان در پايان اين كنفرانس در پاسخ به سئوال خبرنگار صداي آمريكا در زمينه وضعيت اجراي عدالت در ايران اظهار داشت:‌ در كشور 290 ميليون نفري آمريكا سه ميليون در زندان ها هستند و اين درحالي است كه در ايران 68 ميليون نفري تنها 130 هزار نفر در زندان بسر مي برند و اين درحالي است كه 90 درصد زندانيان در ايران قاچاقچي مواد مخدر هستند.

وي افزود:‌ عدالتي كه درايران اجرا مي شود، درهيچ كجاي دنيا مشاهده نمي شود. البته ممكن است در هر كشوري ماموري وظيفه خود را درست انجام ندهد و احتمال وقوع اين مسئله در تمامي دنيا ازجمله ايران وجود دارد.

احمدي نژاد در اين راستا به توقيف روزنامه دولتي "ايران" اشاره كرد و گفت:‌ دولت يك رسانه دارد و آن هم توقيف شد؛ ‌اين دفاع از آزادي است.