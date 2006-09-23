91 هزار نيروي انساني در طرح سرشماري نفوس مسكن شركت مي كنند

به گزارش خبرنگار"مهر" در مشهد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي در شوراي اداري مشهد با بيان اين مطلب افزود : اين تعداد نيرو به مدت 20 روز وظيفه اجراي طرح سرشماري نفوس مسكن را به عهده دارند كه طي دو مرحله تحت آموزش قرار گرفته اند .

حسين تبرئي در ادامه گفت : با توجه به اينكه نظام اجرايي خراسان رضوي پس از تهران بزرگترين نظام اجرايي مي باشد و مشهد نيز با داشتن بيش از 49 درصد جمعيت استان نيازهاي بسيار شديدي براي اجراي طرح سرشماري نفوس دارد از اين رو بالغ بر 250 هزارنفر نيرو در مشهد مستقر خواهند بود .

وي اظهار داشت : تاكنون 4 هزار و 900 نفر نيرو جذب شده اند. همچنين 500 دستگاه خودرو براي اجراي طرح سرشماري نفوس مسكن نياز است كه بالغ بر 32 نقطه ستادي در استان ايجاد مي شود .

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي در ادامه گفت : همه دستگاه هاي اجرايي موظفه به تامين خودرو براي اجراي اين طرح هستند كه در حال حاضر آمار اخذ خودرو از دستگاه هاي اجرايي نگران كننده بوده و هنوز همكاري مطلوبي از سوي مديران صورت نگرفته است .

وي تاكيد كرد : اجراي طرح سرشماري نفوس مسكن ، حيثيتي و در عين حال پر هزينه بوده و هر كدام از دستگاه هاي اجرايي كه خللي در اجراي اين طرح ايجاد كنند برخورد خواهد شد .

تبرئي تصريح كرد : كل اعتبار كشوري براي اجراي طرح سرشماري نفوس مسكن ، 67 ميليارد تومان برآورد شد كه به علت استفاده از امكانات دولتي به 37 ميليارد تومان كاهش يافت .