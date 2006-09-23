نيروهاي حزب الله بايد در ارتش لبنان ادغام شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، الياس المر وزير دفاع لبنان درگفتگو با روزنامه لوموند فرانسه اعلام كرد : مبارزان حزب الله و سلاحشان بايد در نيروهاي ارتش لبنان كه مامور امنيت روستاهاي جنوب هستند، ادغام شوند.



وي افزود : دولت لبنان تصميم گرفته موشكهاي ضد تانك و هواپيما دراختيار داشته باشد تا اين بهانه دردست ديگران نباشد كه ارتش لبنان قادر به تامين امنيت اين كشور نيست .



وزيردفاع لبنان گفت : برخي مي گويند كه سلاح حزب الله به مثابه برگه اي در دست حزب الله است و برخي ديگر مي گويند بايد تحقيق شود كه آيا سلاح حزب الله آن گونه كه سيد حسن مي گويد براي حمايت از اين كشور است و من تمايل دارم آن را بدانم .



المرتصريح كرد: هنگامي كه ارتش لبنان مجهز به بهترين تجهيزات باشد، ما يك راه حل براي ادغام نيروهاي مقاومت در يك لشگر از ارتش لبنان پيدا خواهيم كرد.

وي درمورد خطرحمله به نيروهاي صلح بان سازمان ملل در جنوب لبنان گفت : ارتش لبنان علامت هايي بسيار مثبت را از حزب الله دريافت كرده است .



وزير دفاع لبنان با اشاره به اينكه مقادير سلاح و مهماتي كه حزب الله طي سالهاي اخير و درزمان حمله اسرائيل دريافت كرده است،سبب شده نيازي به سلاح نداشته باشد، مشاركت نكردن نيروهايي آمريكايي و انگليسي در نيروهاي سازمان ملل در جنوب لبنان را اقدامي مثبت خواند.



الياس المر ادامه داد: خروج نظاميان اسرائيلي از خاك لبنان براساس اطلاعات رسيده بايد تا 29 سپتامبر(7 مهر) صورت گيرد .

وي در پايان گفت : حزب الله نيازي به دريافت سلاح و مهمات ندارد و آنچه كه دراختيار دارد، برايش كافي است .