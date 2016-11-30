آغاز آزمایش واکسن جدید HIV در جنوب آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام موسسه ملی سلامت (NIH)، این مطالعه برای اولین بار در طول هفت سال به آزمایش تاثیر و کارآمدی واکسن علیه HIV می پردازد.

دکتر آنتونی فاسی، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی NIH، در بیانیه ای اعلام کرد: «این واکسن بی خطر و موثر می تواند آخرین تیر ما در مقابله با HIV باشد. حتی یک واکسن نسبتاً موثر هم می تواند موجب کاهش قابل توجه موارد ابتلا به ایدز در کشورهای دارای نرخ بالای ابتلا به عفونت HIV شود.»

طبق اعلام NIH، در جنوب آفریقا روزانه بیش از ۱۰۰۰ نفر به ویروس HIV مبتلا می شوند.

آخرین واکسن HIV سال ۲۰۰۳ در تایلند آزمایش شد. در سال ۲۰۰۹، محققان این مطالعه اعلام کردند که این واکسن ۳۱ درصد در پیشگیری از عفونت HIV در طول بالغ بر ۳.۵ سال موثر بوده است. به عبارت دیگر نرخ بروز عفونت در گروه دریافت کننده واکسن در مقایسه با گروه دریافت کننده دارونما، ۳۱ درصد کمتر بوده است.

مطالعه جدید واکسن HIV در جنوب افریقا هم شبیه به مطالعه تایلند خواهد بود. اما محققان اعلام کرده اند که با انجام اصلاحاتی، عملکرد حفاظتی این واکسن بیشتر و طولانی تر است.

طبق اعلام NIH، محققان قصد دارند از ۵۴۰۰ زن و مرد ۱۸ تا ۳۵ سال که مبتلا به HIV نیستند ثبت نام بعمل آورند و نتایح در سال ۲۰۲۰ اعلام خواهد شد.