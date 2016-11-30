به گزارش خبرنگار مهر، در این هفت روز ورزش کاراته کاران و ووشو کارا با حضور در میادین بین المللی موفق به کسب مدال های رنگارنگی شدند اما شاید با ارزش ترین مدال، طلایی بود که که توسط یک کماندار جوان و برای اولین بار در تاریخ تیر و کمان ایران به دست آمد.

علاوه بر این اما در این هفت روز ورزش بانوی شطرنجباز جوان ایرانی هم با عملکرد خود در مرحله آخر گرندپری بانوان جهان تحسین خیلی ها را موجب شد به خصوص با تصمیم بزرگی که مقابل یکی از حریفانش و به خاطر شرایط بد روحی او گرفت.

در این هفته همچنین فوتبال ایران در رنکینگ جهانی سقوط کرد مثل پرسپولیس که در لیگ برتر با تنزل در جدول رده بندی مواجه شد و استقلال که درجا زد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

سقوط تیم ملی فوتبال در رنکینگ جهانی

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی با سه پله سقوط نسبت به ماه گذشته با مجموع ۷۹۷ امتیاز در رده سی‌ام قرار گرفت. بر اساس این رده بندی که پنجشنبه گذشته اعلام شد، تیم ملی فوتبال ایران با وجود سقوط همچنان در صدر تیم های آسیایی قرار دارد.

عضویت یک ایرانی در فدراسیون جهانی کاراته

مسعود رهنما سرمربی پیشین تیم ملی کاراته به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی منصوب و معرفی شد. این انتخاب و انتصاب در جریان پانزدهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا در اندونزی انجام شد.

چهار برنز آزادکاران در مسابقات جام حیدر علی اف

جمعه گذشته رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ جام حیدر علی اف آذربایجان در حالی در شهر باکو به پایان رسید که تیم هفت نفره اعزامی ایران صاحب چهار مدال برنز شد. میثم نصیری، مجتبی گلیج، امیر محمدی و یداله محبی آزادکارانی بودند که در این رقابت ها صاحب مدال برنز شدند.

نایب رئیسی یک ایرانی در کمیته کنترل صلاحیت ها در AFC

براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا احمدرضا احمدرضا براتی رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال به عنوان نایب رییس کمیته کنترل صلاحیت ها در AFC منصوب شد.

سقوط پرسپولیس و درجا زدن استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر

دیدارهای هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد که در مهمترین دیدار روز پنجشنبه سرخپوشان تهرانی که در ورزشگاه شهر قدس مهمان پیکان بودند برابر حریف به تساوی بدون گل دست پیدا کردند تا دو امتیاز را از دست بدهند و بیشتر از همه تیم ها باعث خوشحالی تراکتورسازی شوند، این تیم تبریزی در این روز و در حضور تماشاگرانش ۲ بر یک صبای قم را شکست داد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد. در مهمترین دیدار روز جمعه هم استقلال که می توانست با برتری برابر گسترش فولاد خود را به بالای جدول نزدیکتر کند در دقایق پایانی بازی برده را ۲ بر ۲ مساوی کرد تا همچنان در رده ششم باقی بماند و درجا بزند.

اما مهمترین پیروزی هفته را ذوب آهن کسب کرد که در آبادان برابر تیم خوب صنعت نفت ۳ بر صفر به برتری رسید و توانست موقعیت خود را در جدول رده بندی بهتر کند و به رده پنجم صعود کند. نفت تهران هم که با علی دایی روند خوبی را در پیش گرفته در این هفته سایپا را ۲ بر صفر شکست داد. در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات سپاهان اصفهان در دیدار خانگی برابر فولاد خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافت. دیدار دو تیم استقلال خوزستان و سیاه جامگان بدون اینکه گلی داشته باشد، به پایان رسید. ماشین سازی تبریز در مشهد با یک گل مغلوب پدیده شد.

جدایی قطعی لوزانو از والیبال ایران و معرفی گزینه های جایگزینی وی

نشست هیات رئیسه فدراسیون والیبال برای بررسی عملکرد تیم های ملی در سال ۲۰۱۶ شنبه گذشته در محل فدراسیون والیبال برگزار شد. در پایان این نشست که به مدت سه ساعت طول کشید، پس از بحث و بررسی هیات رئیسه فدراسیون والیبال تصویب کرد به همکاری با رائول لوزانو پایان داده شود و فدراسیون به صورت رسمی مذاکره با گزینه های مورد نظر خود از جمله آناستازی، مندز، استویچف و… برای هدایت تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۷ را آغاز کند.

کسب اولین طلای ریکرو بانوان ایران توسط یک کماندار جوان

در جریان مرحله نخست رقابت های تیر و کمان جام جهانی داخل سالن که در مراکش جریان داشت و در رده سنی جوانان، پریسا روحانیان پس از غلبه بر حریفی از ایتالیا در مرحله نیمه نهایی، موفق شد در فینالی تمام ایرانی مقابل سوگند رحمانی صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یابد. این نخستین مدال طلای ریکرو بانوان ایران بود که توسط روحانیان به دست آمد. بدین ترتیب سوگند رحمانی هم که با غلبه بر نماینده میزبان فینالیست شده بود، صاحب مدال نقره شد.

یوسف کرمی در فدراسیون جهانی تکواندو

در جریان این هفته و با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، پرافتخار ترین تکواندو کاران هر قاره در دو بخش مردان و زنان برای عضویت در کمیته ورزشکاران WTF مشخص شدند. بر این اساس فدراسیون جهانی تکواندو یوسف کرمی کاپیتان پیشین تیم‌ملی کشورمان را به عنوان تنها نماینده مردان قاره آسیا به عضویت کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو منصوب کرد و از وی برای حضور در نخستین جلسه کمیته ورزشکاران WTF که در تاریخ ۱۷ تا ۲۲ آذر ماه و همزمان با مسابقات جایزه بزرگ در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود، دعوت کرد.

نایب قهرمانی کاراته کاران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

پانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا در حالی یکشنبه به پایان رسید که تیم اعزامی ایران با مجموع ۲۵ مدال به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. دراین رقابت ها که با حضور بیش از ۴۰۰ کاراته کا از ۲۴ کشور آسیایی به مدت سه روز در اندونزی برگزار شد، رضا عنایتی، زهره برزگر، آرش علی نژاد، محمدرضا گیلان پور، مبینا حیدری و نوید محمدی ۶ مدال طلا و زهرا برزگر، فاطمه صادقی، لیلا برجعلی و آتوسا رضایی چهار مدال نقره برای تیم اعزامی کشورمان کسب کردند. ضمن اینکه در کاتای تیمی مردان و زنان، مجید نیکوهمت، حمیدرضا نجاتی، مجتبی محمدی، مهدی قراری زاده، یگانه شهپری، شقایق واحدی، حسین صالحی پور، مرتضی نعمتی، مهرداد مستحسن، سارا بهمن یار، امیررضا میرزایی، علی مسکینی، ملیکا احدی و بهنوش نجفی موفق به کسب ۱۶ مدال برنز شدند.

۱۴ مدال رزمی کاران ایران در جام جهانی موی تای

اعضای تیم ملی موی تای ایران در پایان رقابتهای جام جهانی که در روسیه جریان داشت، موفق به کسب ۴ مدال نقره و ۱۰ برنز شدند. در جریان این دوره مسابقات میکاییل امیری در وزن ۶۷- کیلو گرم، سجاد ستارنژاد دروزن ۵۷- کیلوگرم، آرش دلیخون در وزن ۶۰-کیلوگرم و سید محمدرضا انصاری در وزن ۷۱- کیلوگرم رده سنی جوانان موفق به کسب چهار مدال برنز شدند. جمال مدنی در وزن ۵۷- کیلوگرم، مهرداد صیادی در وزن ۶۳- کیلوگرم، کاوه سلیمانی در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین نصیری در وزن ۵۱- کیلوگرم، محمد قاعدی در وزن ۷۵- کیلوگرم، فاطمه یاوری در وزن ۵۱- کیلوگرم، سعیده غفاری در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیرحسین اکبری در وزن ۵۴- کیلوگرم، علی محرابی در وزن ۶۳- کیلوگرم(جوانان) و مهدی شمعی در وزن ۸۱- کیلوگرم(جوانان) ۱۰ مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.

تصمیم تحسین برانگیز بانوی شطرنجباز ایران

سارا سادات خادم الشریعه که به عنوان تنها نماینده ایران در رقابتهای گرندپری شطرنج بانوان جهان حضور دارد، در جریان این هفت روز ورزش و در دور هشتم این رقابت ها تصمیمی گرفت که موجب تحسین مسئولان ورزش کشور شد. در جریان این دور از مسابقات یک بازیکن از فرانسه به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. شطرنجباز اوکراینی که حریف سارا در دور هشتم بود، به خاطر ارتباط صمیمانه با این بازیکن فرانسوی وی را در پیگیری مراحل درمان در بیمارستان همراهی کرد اما به خاطر وخامت اوضاع دوستش اصلا وضعیت روحی خوبی نداشت. به همین دلیل وقتی به سالن مسابقات برگشت در شرایط روحی بدی، رقابت با خادم الشریعه را آغاز کرد. این دو شطرنجباز تا حرکت یازدهم مساوی پیش رفتند. در این زمان بود که حریف اوکراینی سارا پیشنهاد پایان بازی را داد و ملی پوش شطرنج کشورمان هم با آن موافقت کرد.

این اقدام سارا سادات خادم الشریعه تحسین خیلی از مسئولان ورزش کشور را به همراه داشت و حتی باعث شد کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کند که وی را به عنوان کاندیدار ورزشکار اخلاق سال به کمیته بین المللی المپیک معرفی خواهد کرد.