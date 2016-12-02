«کاوه رضایی» و «وحید امیری» جدید چه کسی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین باری که دو تیم استقلال و پرسپولیس بر سر جذب بازیکنان دست به رقابت زدند، به ابتدای همین فصل باز می‌گردد. جایی که بازیکنانی به صورت مشترک در سبد خرید مربی کهنه کار پرسپولیس و مربی جوان استقلال قرار گرفتند.

ابتدای این فصل نفراتی مثل حسینی، امیری، محمدی، رضایی، کنعانی زادگان و... بازیکنانی بودند که عامل اصلی رقابت سرخابی ها برای جذب بودند. بازیکنانی که بعضا سرخپوش شدند و بعضا نیز آبی و البته بودند نفراتی که در آشفته بازار نقل و انتقالات نصیب تیم‌های دیگر شدند. مثل مهرداد محمدی که سر از تیم سپاهان در آورد.

تا همین چندی پیش چنین به نظر می‌رسید که این رقابت داغ نقل و انتقالاتی که حاصلی جز بالا بردن کاذب قیمت بازیکنان ندارد، بر سر سروش رفعیی بین دو باشگاه بزرگ پایتخت در بگیرد و این بازیکن فعلی تراکتورسازی باشد که عامل گرمی بازار نقل و انتقالات نیم فصلی باشد. اما شاید این بازیکن تنها سوژه نقل و انتقالاتی نیم فصل نباشد.

خریدهای نه چندان خوب سرخابی‌ها در خط حمله و ناکارآمدی مهاجمان این تیم و آمار پایین گل‌های زده که منجر به از دست دادن یکسری امتیازات از این دو تیم شد، مربیان استقلال و پرسپولیس را بر آن داشته تا اولویت خرید زمستانی شان را روی مهاجمانی چارچوب شناس و گل زن بگذارند تا قبل از هر چیز مشکل گل زنی خود در نیم فصل دوم را حل کنند.

«رحیم زهیوی» مهاجم خوب تیم استقلال خوزستان که در بهترین شرایط خود به سر می برد، بازیکنی است که مورد توجه برانکو و منصوریان قرار گرفته و به نظر می‌رسد که باید شاهد درگیری یک رقابت داغ بین دو تیم برای جذب این بازیکن در نقل و انتقالات نیم فصل باشیم.

شرایط این بازیکن هم به گونه ای است که شرایط جدایی از تیم فعلی‌اش در نیم فصل را دارد و این موضوع است که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را ترغیب می کند تا عزم خود را برای جذب این بازیکن جزم کنند.

مهاجم گلزن و گل ساز سوسنگردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این جمله که: «با در دست داشتن متمم قراردادی شرایط جدا شدن از تیم استقلال خوزستان در صورت عدم دریافت ۵۰ درصد از مبلغ قراردادم را دارم»، به صورت تلویحی آمادگی خود را برای جدایی از تیم استقلال خوزستان اعلام می‌کند.

البته وی در جایی می‌گوید: «اولویتم ادامه حضور در تیم استقلال خوزستان تا پایان فصل است. اما از باشگاه انتظار دارم تا مشکلات مالی ما را نیز حل کنند تا ما نیز ناچار به اتخاذ تصمیم دیگری نشویم». وی با بیان جمله به زعم خودش حجت را نیز بر تیم فعلی‌اش تمام می‌کند تا اگر در بازار مکاره نقل و انتقالات نیم فصلی تیم جدیدی را برای ادامه فوتبال انتخاب کرد، مسئولین این تیم از او ناراحت نشوند.