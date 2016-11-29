تصویربرداری فیلم سینمایی «چهار فینال آسیا» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویر برداری فیلم «چهار فینال آسیا» که پیرامون چهار دوره حضور تیم فوتبال استقلال تهران در فینال جام باشگاه های آسیاست با مرور بر تاریخ باشگاه این تیم است با حضور حسن حبیبی و عباس کردنوری آغاز شد.

در این فیلم که علی فتح الله زاده و امیر رفیعی به صورت مشترک تهیه کنندگی آن را بر عهده دارند و رفیعی کارگردانی کار را نیز انجام می‌دهد، تاریخ باشگاه استقلال تهران از زمان تاسیس که «دوچرخه سواران» نام داشت و سپس به «تاج» تغییر نام داد و بعد از انقلاب «استقلال» شد، توسط ستاره‌های سینمای ایران و با حضور بازیکنان و مدیران باشگاه در طی سالها فعالیت آن روایت خواهد شد که در این میان به حضور دیگر تیم‌های ایرانی حاضر در فینال جام باشگاه‌های آسیا هم اشاره می‌گردد.

حسن حبیبی بازیکن اسبق تاج که بعد از انقلاب نیز زمانی کوتاه هدایت استقلال را به عنوان سرمربی بر عهده داشت از خاطرات خود و آنچه راجع به باشگاه می‌دانست، سخن گفت. هم چنین عباس کردنوری اولین مدیر باشگاه استقلال تهران بعد از انقلاب نیز از چگونگی تداوم حیات این باشگاه و همچنین دوران حضورش در تاج صحبت کرد که تمامی این صحبتها شنیدنی است.