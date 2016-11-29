«ترکش لغزنده» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان «ترکش لغزنده» نوشته آیت دولتشاه روز سه شنبه ۲۳ آذر در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.
این رمان در بردارنده ۳ فصل است و به زندگی خانواده ای مهاجر در حاشیه جنگ می پردازد. این رمان سال ۱۳۹۴ توسط نشر چشمه و در قالب کتاب های قفسه آبی منتشر شده است.
نشست نقد و بررسی این رمان با حضور محمدرضا گودرزی و منیرالدین بیروتی به عنوان منتقد و نویسنده اثر برگزار می شود.
این برنامه روز سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می شود.
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