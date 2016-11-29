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۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

«ترکش لغزنده» نقد و بررسی می شود

«ترکش لغزنده» نقد و بررسی می شود

رمان «ترکش لغزنده» نوشته آیت دولتشاه روز سه شنبه ۲۳ آذر در فرهنگسرای گلستان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان «ترکش لغزنده» نوشته آیت دولتشاه روز سه شنبه ۲۳ آذر در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

این رمان در بردارنده ۳ فصل است و به زندگی خانواده ای مهاجر در حاشیه جنگ می پردازد. این رمان سال ۱۳۹۴ توسط نشر چشمه و در قالب کتاب های قفسه آبی منتشر شده است.

نشست نقد و بررسی این رمان با حضور محمدرضا گودرزی و منیرالدین بیروتی به عنوان منتقد و نویسنده اثر برگزار می شود.

این برنامه روز سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می شود.

کد مطلب 3836847

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